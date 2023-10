Filmfest München: neue Leitung

Das Filmfest München präsentiert sein Programm-Team für die nächsten zwei Jahre und den Festivaltermin 2024.

Neuer Festivaldirektor des Filmfests München ist Christoph Gröner. Er holt sich zudem Julia Weigl und Urs Spörri an seine Seite. Mit diesen Neuerungen präsentiert das Filmfest München sein Programm-Team für die nächsten zwei Jahre und stellt gleichzeitig auch den nächsten Festivaltermin für 2024 vor: 28. Juni bis 7. Juli 2024.

Weitere Festival-Events gibt es bereits im November 2023, so findet vom 12. bis 18 November 2023 das Filmschoolfest Munich statt, ein Festival mit Filmen Studierender von Filmhochschulen aus der ganzen Welt.

Neuer Geschäftsführer und Festivaldirektor

Christoph Gröner, der als Geschäftsführer der Internationalen Münchner Filmwochen GmbH auch der Festivaldirektor des Filmfests ist, strukturiert sein bewährtes Programm-Team um.

Julia Weigl, bisher internationale Programmerin, übernimmt die Künstlerische Co-Leitung des Filmfest München.

Gröner und Weigl bilden somit fortan ein künstlerisches Team für das inhaltliche Konzept.

In der Zusammenstellung der Reihe Neues Deutsches Kino, einem der Aushängeschilder des Festivals, werden beide die Auswahl gemeinsam mit Urs Spörri als neuem Co-Programmer treffen.

Daneben arbeitet das langjährige, erfolgreiche Programm-Team mit Bernhard Karl, Florian Borchmeyer, Ulrike Frick und Tobi Krell weiter zusammen. Um weitere Weltpremieren zu sichern und neue Perspektiven einzubinden, wird das internationale Team mit weiteren Programm-Scouts verstärkt.

»Im Auf und Ab der deutschen Festivallandschaft sind wir der feste Premieren-Anker und Nr. 1 Plattform für das deutsche Filmschaffen und zugleich ein Ort der internationalen Kino-Entdeckungen! Nirgendwo sonst wird der deutsche Film so sichtbar und ins Zentrum gerückt wie bei uns, werden gleichermaßen Jung und Etabliert, Film, TV und Serie, kleine Werke und große deutsche und internationale Koproduktionen gefeiert und in Uraufführung gezeigt. Von hier aus nehmen diese Produktionen ihren internationalen Lauf«, sagt Festivaldirektor Christoph Gröner. »Im Kern verstehen wir uns natürlich als leicht zugänglich und als Magnet für das Publikum und die Branche. Um wichtige Premieren anzuziehen, werden wir das Thema deutsche Koproduktionen noch größer feiern.«

»Wir haben Publikum und Filmbranche befragt und blicken auf einen begeistert aufgenommenen Festivalsommer zurück, der zugleich unseren 40. Festival-Geburtstag und den Abschied von meiner Vorgängerin Diana Iljine markierte«, ergänzt Gröner. »Ich möchte ihr an dieser Stelle noch einmal herzlich danken, für all ihre Energie und das umsichtige Schaffen von Freiräumen für neue Ideen, mit dem sie das Wachstum des Festivals mehr als eine Dekade lang ermöglicht hat. Ich freue mich, dass nun unser bisheriges Festivalteam die Zukunft mit mir zusammen gestalten wird.«

Filmfest 2024 startet am 28. Juni

Zugleich gibt das Filmfest München seinen Festivalzeitraum von 28. Juni bis 7. Juli 2024 bekannt. Neu sind dabei zwei Pre-Opening-Tage mit vielfältigen Angeboten für Publikum und Branche. Die Gala-Eröffnung im Gasteig HP8 wird am Samstagabend am 29. Juni 2024 gefeiert.

In den kommenden Wochen wird das Festival über das anstehende Filmschoolfest Munich (12. bis 18 November 2023) und seine zweite Tagung »Teilhabe im Film« in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Tutzing (28. bis 30 November 2023) weitere Informationen verteilen. Das Festival wächst also weiter in den Bereichen Kooperation, Koproduktion – um immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer an neuen Orten und über das Jahr anzusprechen. Auch nach Festivalende haben erstmalige Screenings bei Open-Air-Eröffnungen beim Kino am Königsplatz und im Pop-Up-Sommerkino an der HFF München mehrere tausend Besucherinnen und Besuchern angezogen.