Diskussionen über »Perspektive Kino«

Im Rahmen des Dokforum München fand am 4. und 5. Mai die Konferenz »Perspektive Kino! Konzepte für eine zukunftsfähige Praxis« statt.

Zwei Tage lang diskutierten Kinobetreiber_innen, Verleiher_innen, Festivalmacher_innen, Förder_innen und Vertreter_innen der Kulturpolitik über die Zukunft des Kinos. Die Konferenz wurde von der BKM im Rahmen des Programms »Neustart Kultur« gefördert und fand an der Hochschule für Fernsehen und Film statt.

In 26 Best-Practice-Pitches zu acht Themenschwerpunkten – wie zum Beispiel junges Publikum und Filmbildung, Kulturpass und Abomodelle, »Distribution out of the box« und digitale Leinwand – erörterten die Expert_innen am ersten Workshoptag die aktuelle Situation und stellten ihre Ideen vor, wie Zuschauer_innen für die tradierte Filmkultur und das Kino nachhaltig begeistert werden können. Am zweiten Tag vertieften die Teilnehmer_innen in acht Workshop-Gruppen ihre jeweiligen Überlegungen.

Daniel Sponsel, der Festivalleiter des Dokfest München, hat die Konferenz konzipiert und geleitet. Er zog ein positives Resümee: »Die Konferenz bot uns die große Chance, mit kompetenten Expert_innen konzentriert über verschiedene Projekte und Ideen nachzudenken, die zu einer erfolgreichen Zukunft des Kinos in den Zeiten der Digitalisierung beitragen können. Ein erstes Ergebnis ist: Es bedarf struktureller Maßnahmen und neuer Förderkonzepte, um diese Ideen umzusetzen. Ich danke den Branchenexpert_innen für ihre engagierte Teilnahme!«

Die Ergebnisse der Konferenz werden umfassend dokumentiert und veröffentlicht. Eine erste Zusammenfassung der Ergebnisse erscheint voraussichtlich Ende Juni auf der Dokfest-Website.