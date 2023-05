Einfluss der Digitalisierung auf Corporate Responsibility und ESG

Arvato Systems und Lünendonk geben in einem Whitepaper einen Überblick zu verschiedenen Dimensionen von Corporate Responsibility und ESG.

Welche Rolle spielen IT und Digitalisierung bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien? Was sind wesentliche Treiber für mehr Nachhaltigkeit? Wie begegnen Unternehmen diesen Herausforderungen? Der IT-Spezialist Arvato Systems und die B2B-Analysten von Lünendonk & Hossenfelder erörtern in einem neuen Whitepaper unterschiedliche Aspekte rund um „Environmental, Social and Governance“, beleuchten Hintergründe und zeigen, wie sich Unternehmen verschiedener Branchen aktuell aufgestellt haben.

Nachhaltigkeit, Corporate (Social) Responsibility und ESG – Themen, die zunehmend in den Fokus von Unternehmen rücken, konstatieren die Autoren des Whitepapers. Informationstechnologie und Digitalisierung spielen aus ihrer Sicht in diesem Kontext eine Doppelrolle: Zum einen benötigt der Betrieb von Rechenzentren große Mengen an Energie, auch die Hardware-Produktion sorgt für CO 2 -Emissionen. Zum anderen bieten digitale Technologien eine Vielzahl von Möglichkeiten, um größere Effizienz zu ermöglichen und Ressourcen einzusparen.

Zusätzlich zu Umwelt- und Klimaaspekten sind beim Thema unternehmerische Verantwortung auch soziale Faktoren und grundsätzliche Verhaltensrichtlinien zu berücksichtigen. Hier geht es sowohl um eine moderne Unternehmenskultur, Vielfalt und Gleichberechtigung als auch um die weiteren gesellschaftlichen Auswirkungen unternehmerischen Handelns.

Dass all diese Themen für Unternehmen eine immer größere Wichtigkeit erreichen, liegt jedoch auch an äußeren Treibern. Gelebte Corporate Responsibility wird immer mehr zum wichtigen Auswahlkriterium für Talente. Und neue Regularien wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) oder das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) machen konkrete Vorgaben für Unternehmen und verstärken somit den Handlungsdruck für konkrete Maßnahmen auch per Gesetz.

»Bei Arvato Systems spielen CR beziehungsweise ESG-Themen schon lange eine wichtige Rolle. Darum haben wir auch von Anfang an das vorliegende Whitepaper intensiv unterstützt«, so Jochen Fuchs, Chief Human Resources Officer & Group General Counsel bei Arvato Systems.

»In unserem Unternehmen konzentrieren wir uns aktuell insbesondere auf drei Bereiche: Klima und Umwelt, Diversity sowie KI und Ethik. Wir sind davon überzeugt: Indem wir beispielsweise unseren CO 2 -Fußabdruck verbessern, unseren Umgang mit KI anhand klarer Leitlinien überprüfen und gezielt Vielfalt fördern, macht uns das als Unternehmen produktiver und schafft für unsere Mitarbeitenden ein Umfeld, in dem sie wachsen können«, ergänzt Fuchs und weiter: »Das macht uns als Unternehmen langfristig erfolgreicher. Die genannten Fokusthemen sind eingebettet in eine umfassende CR-Strategie, die viele weitere Themenfelder beinhaltet. Unserer sozialen und ökologischen Verantwortung sind wir uns bei Arvato Systems sehr bewusst und gestalten dies zusammen mit unseren Mitarbeitenden aktiv – für eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft.«

Im neuen Whitepaper »ESG & Corporate Responsibility – Nachhaltigkeit in Unternehmen und Einfluss der Digitalisierung« geben Lünendonk & Hossenfelder und Arvato Systems einen Überblick zu den verschiedenen Dimensionen von Corporate Responsibility und zeigen auf, welchen Einfluss die Digitalisierung auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen hat. Konkret behandelte Themen sind unter anderem:

ESG und Nachhaltigkeit an der Spitze der CXO-Agenda

Treiber für mehr Nachhaltigkeit

Einfluss der Digitalisierung auf Umweltbilanz und Klimaschutz

Status Quo zur ökologischen Nachhaltigkeit in Unternehmen und IT-Abteilungen

Herausforderungen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen

Rolle von IT-Dienstleistern zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen

Das komplette Whitepaper kann kostenlos auf der Website von Arvato Systems unter arvato-systems.de/CR heruntergeladen werden.