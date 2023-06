Riedel Mediornet für Broadcast Video im Corporatebereich

Forward Thinking Designs nutzt Riedels Mediornet IP-Plattform für hochqualitative Videoübertragung in AV-Umgebungen.

Forward Thinking Designs setzt Riedels MediorNet FusioN IP-Edge-Devices und MediorNet MuoN SFPs in einer VirtU IP-Plattform ein, um seinen Kunden im Corporate- und Hospitality-Sektor SMPTE ST 2110-Medien in Broadcast-Qualität anbieten zu können.

Mit Entwicklungsdienstleistungen wie Show-Control-Programmierung und kundenspezifischen Q-SYS-Plugins nutzt das Unternehmen Riedels IP-Lösungen, um unkomprimierte Videosignale über ein Wide Area Network (WAN) zu übertragen und qualitativ hochwertiges Broadcast-Video in Konferenzräume, Netzwerk-Boardrooms oder Suiten, Hospitality-Bereiche, Veranstaltungszentren und sogar Gotteshäuser zu liefern.

»Für AV-Umgebungen, die traditionell komprimiertes Video verwenden, ist das Upgrade auf unkomprimiertes HD- oder UHD-Video in Broadcast-Qualität wirklich beeindruckend«, so Evan Hall, Chief of Big Ideas bei Forward Thinking Designs. »Die eigentliche Herausforderung bestand darin, eine Lösung in Broadcast-Qualität zu einem AV-Preis zu finden – und hier kommen Riedels Open API und das Q-SYS Control System ins Spiel. Sie bieten SMPTE ST 2110 Routing und unterstützen einfaches Embedding und De-Embedding von Audio in das AES67-Ökosystem. Wir haben uns für Riedels SMPTE ST 2110 MediorNet-Lösung entschieden, weil sie über eine vollwertige REST-Control-API verfügt und das Unternehmen seit vielen Jahren robuste, leistungsfähige Produkte herstellt.«

Forward Thinking Designs setzte MediorNet MuoNs ein, die in einer MediorNet VirtU IP Core Infrastruktur Up/Down/Cross Conversion und Embedding/Deembedding-Funktionen bieten. Die VirtU-Plattform wurde mit MediorNet FusioNs für die Signalumwandlung von SDI/HDMI zu IP oder IP zu HDMI/SDI am Netzwerkrand kombiniert, wobei die Riedel API als Schnittstelle zur Q-SYS Steuerung genutzt wird.

Über die Riedel-Lösung lassen sich das Embedding und De-Embedding von AES67-Signalen nahtlos steuern und alle erforderlichen Signalumwandlungen vornehmen. Durch die Kombination von Riedels SMPTE ST 2110-Produkten mit dem Q-SYS Kontrollsystem kann das Unternehmen kosteneffiziente und hochgradig kundenspezifische Kontrollsysteme für Audio, Video, Intercom und GPI aufbauen, die seinen Kunden enorme Flexibilität bei maximaler Qualität bieten.

»MediorNet IP ist wirklich großartig! Die Möglichkeit, die Signalwege von FusioN auf granularer Ebene zu steuern und gleichzeitig das gesamte AV-System über eine Plattform zu kontrollieren, birgt enorme Vorteile für uns«, so Hall. »Wir sind dafür bekannt, hochgradig maßgeschneiderte Steuerungssysteme für unsere Kunden zu bauen – und Riedel ist ein ausgezeichneter Partner, der uns bei solchen Sonderprojekten immer zur Seite steht.«

»Die von Forward Thinking Designs entwickelte Lösung reduziert Kosten und Komplexität von Videoübertragungen in Broadcast-Qualität im Corporate- und Hospitality-Bereich und ist damit ein Meilenstein in der AV-Branche«, so Rich Zabel, Vice President of Sales, North America, bei Riedel Communications. »Wir arbeiten immer gerne mit innovativen Unternehmen zusammen, die kreative Wege finden, Riedel-Technologien noch breiter zu nutzen und noch mehr Möglichkeiten auszuschöpfen – und Forward Thinking Designs hat das mit ihrer Q-SYS-Integration wieder einmal geschafft.«