Rahmenprogramm der Hamburg Open fokussiert auf KI

Am 17. und 18. Januar 2024 findet die Hamburg Open statt. Das Rahmenprogramm ist auf das Thema KI ausgerichtet.

Die Hamburg Open, die sich selbst als» Networking-Event für die deutschsprachige Broadcast- und Medientechnik-Branche« betrachtet, wird am 17. und 18. Januar 2024 auf dem Hamburger Messegelände stattfinden. Dort wird wieder Studio Hamburg MCI als Kooperationspartner agieren. Auf der im Vergleich zur Vorjahresveranstaltung nochmals vergrößerten Fläche werden rund 200 ausstellende Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen zeigen.

Das Rahmenprogramm greift mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz ein aktuell hochrelevantes Thema auf. Die Macherinnen und Macher der Hamburg Open sind hierzu eine Programmpartnerschaft mit der FKTG eingegangen. Zur Hamburg Open 2024 wird die FKTG einen hochkarätigen Content-Block rund um das Thema KI im Medienbereich gestalten. Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen geben einen Einblick in aktuelle Forschungen, Sendeanstalten und andere Anwenderinnen und Anwender aus der Industrie sprechen über ihre Erfahrungen bei der Nutzung von KI im Bereich audiovisueller Medien. Abgerundet wird das Programm durch kritische Diskussionen technischer und rechtlicher Herausforderungen sowie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Neben den Vorträgen und Panels im Hamburg Open Forum können sich Besuchende auf der Open Stage sowie in zahlreichen Masterclasses über die neuesten Technologien und Lösungen informieren. Ein weiteres Highlight stellt ein exklusiver Workshop zu KI-Tools für das Virtuelle Studio dar, den die Hamburg Open gemeinsam mit der Filmuniversität Babelsberg anbietet. Für erste Einblicke in KI-getriebene Entwicklungen für ein virtuelles Studio beleuchtet der Workshop algorithmische Grundlagen und gibt einen Überblick über relevante KI-Werkzeuge. Im praktischen Teil des Workshops haben die Teilnehmenden anschließend die Möglichkeit, mit verschiedenen KI-Tools selbst zu experimentieren und einen Anwendungsfall im Kontext eines virtuellen Studios zu erproben. »Mit den Masterclasses und dem neuen Workshop zu KI-Tools möchten wir das Content-Angebot der Hamburg Open gezielt vertiefen und ein erweitertes Fortbildungsangebot für interessierte Branchenvertreter anbieten«, so Maximilian Below, Geschäftsführer von MCI.

Neben hochklassigem Content steht bei der Hamburg Open 2024 das gewohnt ungezwungene Networking im Vordergrund. Die großzügige Networking Area im Zentrum der Halle bietet hierfür das ideale Umfeld – genauso wie das am Mittwochabend stattfindende Get-Together. »Durch die einzigartige Kombination aus inspirierendem Vortragsprogramm, der Präsenz nahezu aller relevanten Technik-Anbieter auf kompaktem Raum sowie der entspannten, familiären Atmosphäre hat die Hamburg Open sich zum wichtigsten Treffpunkt der Broadcast- und Medientechnikbranche im deutschsprachigen Raum entwickelt«, sagt Daniel Schmitt, Business Unit Director New Brands bei der Hamburg Messe & Congress.