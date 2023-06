Management-Wechsel bei NEP

Martin Stewart ist neuer CEO von NEP. Er löst Brian Sullivan ab, der das Unternehmen verlässt.

Die NEP Group hat seinen bisherigen Chief Financial Officer Martin Stewart zum Chief Executive Officer ernannt. Stewart tritt die Nachfolge von Brian Sullivan an, der NEP von den schwerwiegenden Auswirkungen der Covid-Krise bis hin zu einer Rekordprofitabilität geführt, das Unternehmen strategisch neu positioniert hat, auch durch Remote und Centralised Production. Nun verlässt Sullivan das Unternehmen.

Der neue CEO Martin Stewart hat in seiner über 30-jährigen Karriere in Führungspositionen in den Bereichen Medien, Telekommunikation und Sport verschiedene Unternehmen geführt und diese sowohl durch Übernahmen als auch organisches Wachstum erweitert. Sein tiefgreifender Einblick in Transformationsprozesse und seine Erfahrung haben NEP schon während seiner Zeit als CFO geholfen, neue Wachstums- und Effizienzmöglichkeiten zu identifizieren.

Zu den früheren Karrierestationen von Stewart gehören Ono in Spanien, OSN in Dubai und Sky NZ in Neuseeland. Davor war er CFO bei Sky UK, als das Unternehmen von einem analogen in ein digitales Geschäftsmodell umgewandelt wurde — und er trug dazu bei, die Größe des Unternehmens während seiner Amtszeit zu verdoppeln. Er hatte viele andere leitende und nicht-leitende Funktionen inne und sammelte Erfahrungen sowohl in öffentlichen als auch privaten Unternehmen.

Der NEP-Verwaltungsrat sagte: »Wir danken Brian für seine bedeutenden Beiträge zur NEP-Gruppe, darunter die Erzielung einer Rekordprofitabilität für das Unternehmen im Jahr 2022 und der Gewinn bedeutender zentraler Produktionsverträge, die die Grundlage für künftiges Wachstum bilden werden. Wir schätzen sein Engagement und seine Leistungen und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Wir freuen uns, dass Martin die Leitung des Unternehmens übernehmen wird, wenn es in die nächste Wachstumsphase eintritt. Martin ist eine etablierte Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Umgestaltung des Unternehmens, was für unser weiteres Wachstum und die Verdoppelung der operativen Exzellenz von großer Bedeutung sein wird.«

Martin Stewart sagte: »Ich bin begeistert, als CEO der NEP Group zu fungieren, und freue mich darauf, auf unserer Dynamik weiter aufzubauen und das Unternehmen für weiteres Wachstum zu positionieren. Dies ist eine aufregende Zeit für unsere Branche, da neue Technologien unsere Fähigkeit, unseren Stakeholdern auf neue und innovative Weise etwas zu bieten, beschleunigen. Die NEP-Gruppe hat zweifellos eine glänzende Zukunft vor sich.«

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass Doug Kovach mit sofortiger Wirkung zum CFO der NEP Group befördert wird. Kovach ist seit mehr als 12 Jahren bei NEP tätig und ist derzeit SVP für Finanzen und Schatzmeister von NEP. Zusätzlich zu seinem Fachwissen im Finanzbereich bringt er fundierte Kenntnisse über NEPs Fusionen und Übernahmen, Steuerplanungsstrategien, globale Treasury-Aktivitäten sowie Buchhaltungs- und Betriebsabläufe mit.