NEP Europe unter neuer Leitung

NEP ernennt Lise Heidal zur Präsidentin von NEP Broadcast Services Europe.

Lise Heidal wird mit Wirkung vom 1. April zur Präsidentin von NEP Europe für NEP Broadcast Services ernannt. Von Norwegen aus wird Heidal die Strategie, die Prioritäten und die Schwerpunktbereiche für neun Länder in Nord-, Mittel- und Südeuropa sowie in Großbritannien und Irland festlegen und die zukünftige Planung der NEP Broadcast Services-Geschäfte leiten.

Mit mehr als 25 Jahren vielseitiger Erfahrung in der Medien-, Telekommunikations- und Beratungsbranche zeichnet sich Heidal als pragmatische Führungspersönlichkeit aus, die operative Spitzenleistungen, geschäftliche Veränderungen und strategische Innovationen vorantreibt, betont der Anbieter. Heidal sei dafür bekannt, dass sie ein echtes Interesse an den Menschen habe, mit denen sie zusammenarbeite. In ihrem Ansatz verbindet sie strategische Visionen mit operativem Fachwissen und fördert gleichzeitig eine Kultur der Verantwortlichkeit. Zuletzt war sie 2,5 Jahre lang Vizepräsidentin der Produktionsabteilung bei TV 2, dem größten kommerziellen Fernsehsender Norwegens. Davor war sie Geschäftsführerin von NEP Norwegen und leitete mehrere globale NEP-Initiativen, die von 2010 bis 2021 eine kontinuierliche Entwicklung und ein profitables Wachstum erzielten.

Als Teil des neuen europäischen Führungsteams wurde Christer Pålsson zum Chief Commercial Officer für Europa ernannt und berichtet an Heidal. Als CCO wird Pålsson für alle kommerziellen und vertrieblichen Aktivitäten in der gesamten Region verantwortlich sein und eng mit dem globalen Vertriebsteam von NEP zusammenarbeiten, um Strategie und Umsetzung aufeinander abzustimmen, auch für Großveranstaltungen weltweit. Er bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsleitung, Vertrieb, Kundenservice, Partnerschaften und Betrieb für NEP in den nordischen Ländern sowie in Mittel- und Südeuropa mit. Bevor er zu NEP kam, war Pålsson Head of International Sales bei Mediatec Broadcasting, einem Unternehmen, das seit 2015 zu NEP gehört.

Tex Teixeira Mitglied des europäischen Führungsteams von NEP Broadcast

Um diesen Übergang zu unterstützen, wird Jose (Tex) Teixeira am 4. April zunächst als Präsident für NEP Nordics, Central & Southern Europe zu NEP stoßen. Teixeira bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Sportübertragungen mit, in denen er Live-Produktionen von Weltklasse in Afrika und Neuseeland realisiert hat.

Er hat er sich im Laufe seiner Karriere auf die Strategie und den Erwerb von Inhalten, die Programmierung und die Produktion, die Leitung großer Teams, den Aufbau dynamischer Umgebungen und das Management strategischer Beziehungen zu Rechteinhabern, Verbänden und Lieferanten in verschiedenen Gebieten spezialisiert. Zuletzt war er als Chief Content Officer für SuperSport und als Interims-CEO im Jahr 2023 tätig.

Arjan van Westerloo und Steve Jenkins, die das europäische Führungsteam vervollständigen, werden ihre derzeitigen Funktionen als Präsident von NEP Niederlande bzw. Präsident von NEP Großbritannien und Irland weiterführen.

Mike Werteen, Global President von NEP Broadcast Services, sagte: »Die Zusammenführung unserer britischen und europäischen Unternehmen unter einem einzigen, dynamischen und erfahrenen Führungsteam ist ein aufregender Schritt nach vorn. Mit einer so schlagkräftigen Gruppe können wir unsere Vision verwirklichen, der führende globale Mediendienstleister im Bereich Live-Sport und Unterhaltung zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter der Leitung von Lise Heidal und mit Unterstützung der von allen europäischen und britischen Teammitgliedern geschaffenen Grundlagen in der Lage sein werden, alle Talente, Synergien, Umsatz- und Karrieremöglichkeiten für unsere Mitarbeiter in diesen wichtigen Märkten zu nutzen.«

Lise Heidal sagte: »Ich fühle mich sehr geehrt, die Position als Leiterin der europäischen Organisation von NEP Broadcast Services anzunehmen. Es ist ein Privileg, mit einem Team von so engagierten und talentierten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich bin fest entschlossen, unsere Zusammenarbeit in ganz Europa zu verstärken, unseren Kunden zu dienen und auf unseren gemeinsamen Erfolgen weiter aufzubauen.«

Während das Tagesgeschäft weitergeführt wird, soll die erste Priorität des europäischen Führungsteams darin bestehen, die Zusammenarbeit und die Prozessverbesserungen in der Region im Rahmen der Unternehmensziele für 2024 und der längerfristigen Pläne voranzutreiben.