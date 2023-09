NEP Group trauert um Firmengründer Tom Shelburne

Tom Shelburne, Gründer von NEP, ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Tom Shelburne starb im Alter von 81 Jahren am 30. August 2023 nach kurzer Krankheit. Seine berufliche Karriere startete im Jahr 1976 durch, als er gemeinsam mit seinem Vater den ABC Affiliate und Regionalsender Channel 16 WNEP aufbaute. Shelburne wurde dann zum Gründer der NEP Super Shooters Broadcasting Co. und zog nach Pittsburgh. Heute ist die NEP Group ist ein weltweit operierendes Unternehmen für mobile Fernsehproduktionen und Medientechnologiepartner zahlreicher Sender und Organisationen.

Die NEP Group nennt seinen Firmengründer Tom Shelburne als den »Vater der Remote-Fernsehproduktion«. Er revolutionierte die Art und Weise, wie Live-Sport und -Unterhaltung mit Millionen von Fans und Fernsehzuschauern zunächst in den USA und später auf der ganzen Welt geteilt wurde. Shelburnes Erfindungsreichtum führte das Unternehmen, schnell zu einem weltweit führenden Unternehmen in seiner Branche.

Firmengeschichte und Stimmen zu Tom Shelburne

Kurz nach der Gründung von WNEP entwickelten einige der dortigen Mitarbeiter die ersten mobilen Sendeeinheiten des Unternehmens. Im Grunde waren das Traktoranhänger, die mit Übertragungsequipment bestückt waren, um direkt vor Ort von Veranstaltungen zu berichten — angefangen bei Football-Spielen der Penn State University.

1986 wurde der Ü-Wagen-Betrieb als unabhängiges Unternehmen ausgegründet: die Initialzündung für NEP.

Ein Jahr später fusioniert das Unternehmen mit TCS. Die TCS-Mitbegründerin Deb Honkus und der TCS-Mitbegründer George Wensel schlossen sich Shelburne an, um das gemeinsame Unternehmen zu leiten. Sie beschlossen, NEP nach Pittsburgh zu verlegen, eine Stadt, die ihnen sehr am Herzen lag.

»Tom Shelburne war etwas Besonderes. Ihm ging es immer um die Menschen«, sagte Ken Aagaard, Präsident von CBT und ehemaliger Executive VP von CBS Sports. »Als Gründer von NEP erkannte Tom von Anfang an, dass er die Besten brauchte. Er kaufte TCS nur deshalb, weil er wusste, dass diese beiden Leute sein Geschäft ausbauen würden: die heutigen ‚Hall of Fame-Mitglieder‘ George Wensel und Deb Honkus. Tom war nicht nur ein Pionier des Sportfernsehens, sondern auch ein Cowboy, der wusste, wie man das, was getan werden musste, auch anpackte.«

»Es gab keine Sendung, die Tom zu klein oder zu groß war, um sie zu übernehmen«, so Aagaard weiter. »Es gibt nur wenige Besitzer, die in den hinteren Regalen eines in Not geratenen Trucks zu finden sind oder die bei Bedarf einen Kameraeinsatz übernehmen würden. Er liebte es, an der vordersten Front von Sportübertragungen zu arbeiten. Es gab niemanden, der besser war, niemanden, mit dem es mehr Spaß machte, zusammen zu sein.«

Mitbegründerin Deb Honkus sagte: »Ich fühle mich geehrt, dass ich mit Tom am Aufbau eines so großartigen Unternehmens und Teams beteiligt war. Seine Führungsqualitäten und seine Leidenschaft für das, was wir als Unternehmen — und als Branche — tun, und für die Menschen waren unübertroffen. Er befolgte nie die Regeln, sondern stellte unsere Kunden und Mitarbeiter immer an erste Stelle. Es waren großartige 30 Jahre, in denen wir eine Dynastie aufgebaut haben — und ohne Tom wäre das nicht möglich gewesen.«

Mike Werteen, Global President von NEP Broadcast Services, fügte hinzu: »Es gibt nur wenige, die eine Branche verändern können, aber Tom Shelburne hat es geschafft. Er steht jetzt auf dem Mount Rushmore der Fernproduktionsbranche. Seine Leidenschaft für Spitzenleistungen, sein Engagement für die Kunden und sein unermüdlicher Einsatz für die Menschen sind immer noch die Qualitäten, die NEP am meisten am Herzen liegen. Wenn ich das NEP-Logo auf unseren Büros rund um den Globus sehe, weiß ich, dass Tom stolz darauf wäre, dass sein Vermächtnis und sein Engagement weiterleben werden.«

Shelburne wurde im Jahr 2007 in die Sports Broadcasting Hall of Fame aufgenommen. Sein Vermächtnis der Innovation in der Rundfunkbranche und bei NEP wird im Dezember diesen Jahres im Rahmen einer Zeremonie der Sports Broadcasting Hall of Fame in New York gefeiert, die von der Sports Video Group ausgerichtet wird.

Das gesamte Team von NEP trauert gemeinsam mit seiner Frau Lee Ann und der Familie Shelburne um Tom Shelburne.