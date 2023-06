Schröder und Gottschalk verlassen Sport1

Vorstandsvorsitzender Olaf Schröder und Chefredakteur Pit Gottschalk verlassen überraschend und mit sofortiger Wirkung das Unternehmen.

Olaf Schröder wird das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Künftig wird die Sport1 Medien AG von Dr. Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler als Co-CEOs gemeinsam geleitet. Im Zuge der Veränderungen wird auch Pit Gottschalk, bislang Chefredakteur und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, das Unternehmen verlassen. Eine Nachfolgeregelung werde kurzfristig mitgeteilt, so Sport1.

Bernhard Burgener, Aufsichtsratsvorsitzender der Sport1 Medien AG, begründet die überraschenden Personalien: »Die stark veränderten Rahmenbedingungen machen eine Neuausrichtung und stärkere Fokussierung auf das Digitalgeschäft und die Etablierung neuer Geschäftsfelder erforderlich. Wir freuen uns darauf, diesen Schritt mit den neuen Co-CEOs anzugehen. Die Sport1 Medien AG wird zukünftig mit Herrn Seckler und Herrn Dr. Kirschenhofer durch zwei erfahrene Medienmanager geführt.«

Olaf Schröder übernahm im August 2017 den Vorsitz des Vorstands der Sport1 Medien AG (früher Constantin Medien AG). In seiner Funktion war er maßgeblich an dem Ausbau von Sport1 zu einer Multichannel-Sportplattform beteiligt, so Sport1.

Sport1 soll künftig in fünf selbstständigen Profit Centern agieren :

Sport1 Digital mit den Websites, Online- und Social-Media-Angeboten,

die Free-TV-Sparte mit dem TV-Sender Sport1,

die Sparte PAY-TV mit den zwei Bezahlsendern Sport1+ und eSports1,

der Bereich New Business, zur Etablierung neuer Geschäftsfelder, und

die Sparte Produktion mit dem Sport-TV-Produzenten Plazamedia GmbH, die weiterhin von Jens Friedrichs geführt wird

Die Führung der fünf Profit Center berichtet direkt an die beiden neuen Co-CEOs.