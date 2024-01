Darts-WM bringt Sport1 nach vorne

Sport1 steigert TV-Marktanteile auch dank Darts-WM im dritten Jahr in Folge und ist mit seiner Multichannel-Sportplattform erfolgreich.

Quoten-Kracher zum Jahresabschluss & »Game On« für 2024: Sport1 nimmt alle Fans mit ins Super-Sportjahr – und lädt gleich wieder zur nächsten »Ally Pally«-Party ein! Die Darts-WM auf Sport1 begeistert ein Millionenpublikum bei Sport1.

Auch durch dieses starke Finish hat Sport1 im Jahr seines Jubiläums »30Jahremittendrin« die Marktanteile im Free-TV in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer (M14-59) auf 1,2 Prozent (2022: 1,0 Prozent) und in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) auf 1,1 Prozent erhöht (2022: 0,9 Prozent).

Bei den Zuschauern ab drei Jahren (Z3+) wurde der Marktanteil auf 0,6 Prozent (2022: 0,5 Prozent) und bei den Erwachsenen 14 bis 49 Jahre (E14-49) auf 0,8 Prozent (2022: 0,6 Prozent) hochgeschraubt. Großer Erfolg für Sport1: Seit 2020 wurden die Free-TV-Marktanteile damit in jedem Jahr gesteigert.

»Ally Pally« treibt Quoten nach oben

Die Darts-WM in London zieht die Zuschauer_innen in ihren Bann und hebt wie auch in den vergangenen Jahren die Dezember-Marktanteile im Free-TV auf ein höheres Level: In der Kernzielgruppe M14-59 kam der Free-TV-Sender im Dezember mit 2,2 Prozent (Dezember 2022: 1,9 Prozent) ins Ziel – bester Monats-Marktanteil seit September 2007 – und bei M14-49 sogar mit 2,5 Prozent (Dezember 2022: 2,2 Prozent) – bester Monats-Marktanteil seit April 2007. Bei Z3+ schloss Sport1 mit 1,1 Prozent ab (Dezember 2022: 0,9 Prozent) – bester Monat seit Dezember 2017. Bei E14-49 stand mit 1,8 Prozent (Dezember 2022: 1,5 Prozent) sogar der beste Monat seit Juni 2000 zu Buche. Weiterhin bemerkenswert ist der Erfolg der Darts-WM bei der jungen Zielgruppe der 14 bis 29-jährigen Männer – und das im linearen TV: Im Dezember lag der Marktanteil bei M14-29 bei 3,9 Prozent (Dezember 2022: 4,0 Prozent).

Quoten-Highlights 2023

Sport1 übertraf 2023 die Millionenmarke vielfach: 25 Mal erzielte der Free-TV-Sender dank seiner Live-Sportübertragungen Reichweiten mit einem Spitzenwert von über einer Million Zuschauern (Z3+) – mehr als doppelt so oft im Vergleich zu 2022, als diese Schallmauer nur zwölf Mal erreicht worden war. Zu den Quoten-Highlights gehörten neben der Darts-Weltmeisterschaft und der Eishockey-WM, die mehrfach für Millionen-Reichweiten sorgten, auch das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend, das zur laufenden Saison erfolgreich neu eingeführte Montagspiel der Frauen-Bundesliga sowie die Format-Flaggschiffe von Sport1 wie der »Fantalk« und natürlich »Der Stahlwerk Doppelpass«, der über die sonntägliche TV-Präsenz hinaus im Rahmen der Event-Reihe »Doppelpass on Tour« auch im neuen Jahr wieder auf großer Deutschland-Reise ist (Infos & Tickets).

Allzeithoch bei Video Views

Sport1 unterhielt sein sportbegeistertes Publikum neben seinen Free- und Pay-TV-Sendern auch auf seinen Digital-, Audio- und Social-Media-Kanälen – und stellte mit seinem attraktiven und umfangreichen Bewegtbildangebot im vergangenen Jahr Rekorde auf:

Auch dank des spannenden Titelrennens in der Fußball-Bundesliga wurden im April auf Sport1.de und den Sport1 Apps 19,2 Millionen und auf dem Sport1 YouTube Channel 41 Millionen Video Views erreicht – so viele wie noch nie zuvor. Seine führende Position behauptete Sport1 auch im Social-Media-Bereich mit insgesamt rund 7 Mio. Fans und Followern auf seinen Kanälen bei Facebook, Instagram, TikTok, X und YouTube zum Jahresende 2023. Besonders stark ist das Wachstum weiter bei TikTok: Dort folgen Sport1 aktuell über 1,2 Millionen Menschen – so viele wie keinem anderen Sportmedium aus dem deutschsprachigen Raum.

Party im »Ally Pally«

Der Darts-WM gehörte in den ersten Tagen des neuen Jahres weiter die große mediale Bühne:

Zunächst stand das Viertelfinale auf dem Programm – mit den Partien Chris Dobey gegen Rob Cross, Luke Littler gegen Brendan Dolan, Michael van Gerwen gegen Scott Williams und Luke Humphries gegen Dave Chisnall. Am Dienstag und am Mittwoch zum großen Finalabend beginnt die Berichterstattung inklusive Countdown jeweils live ab 18:00 Uhr.

Vorhang auf für das Super-Sportjahr 2024

Nach der Darts-WM richten sich die Blicke auf den Auftakt der Fußball-Bundesliga im Jahr 2024 – unter anderem im »Stahlwerk Doppelpass« und in »Bundesliga Pur« am 14. Januar. Am 20. Januar steht dann das erste Zweitliga-Topspiel des neuen Jahres auf dem Programm – das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV verspricht beste Samstagabendunterhaltung.

Auch die Frauen-Bundesliga legt am 29. Januar wieder los mit dem Montagspiel auf Sport1. Zudem erwarten die Sportfans im Januar auf den Plattformen von Sport1 zahlreiche weitere Live-Höhepunkte: zum Beispiel die Volleyball-Bundesliga der Frauen, Eishockey aus Schweden mit der Svenska Hockeyligan sowie internationaler Spitzenfußball und zahlreiche Hallenfußball-Turniere – unter anderem lockt der Mercedes-Benz Junior Cup am 6. und 7. Januar mit »Budenzauber« vom Feinsten.

Der Sommer des Super-Sportjahres 2024 steht auch auf Sport1 im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und der Olympischen Sommerspiele in Paris: Zur Heim-EM wird Sport1 mit exklusiven Einblicken sowie News- und Talk-Formaten präsent sein. Auch bei Olympia wird Sport1 vor Ort sein und sein sportbegeistertes Publikum mit News, Hintergründen und speziellen Formaten im TV, auf Sport1.de, den Sport1 Apps und seinen Social-Media-Kanälen unterhalten und informieren.

»Die Rekorde im TV insbesondere mit der Darts-WM – mit der wir sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert waren – oder auch im Digitalbereich mit unserem Videoangebot stärken nicht nur unsere Brand DNA, sondern geben uns auch Selbstvertrauen und Rückenwind für den Start in dieses Super-Sportjahr. Unsere Vision ‚Maximize Moments in Sports & Entertainment‘ leitet uns auch 2024 bei unseren Aktivitäten: Immer mit unserem Markenversprechen, mittendrin bei unseren Zielgruppen zu sein und sie mit unseren Angeboten zu begeistern – unsere Partner und Kunden im B2B-Bereich wie auch unserer sportaffines Publikum«, blickt Robin Seckler voraus, Co-CEO der Sport1 Medien AG und Geschäftsführer der Sport1 GmbH. »Unsere ambitionierten Ziele im Core Business sowie unsere innovativen Themen und Projekte im Bereich New Business können wir in einem herausfordernden Marktumfeld auch dieses Jahr nur mit dem bewährten, großartigen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Sport1 Medien Konzerns erreichen und zum Erfolg bringen. Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Dr. Matthias Kirschenhofer danke ich unserem gesamten Team, das mit außergewöhnlicher Leidenschaft, Kreativität und Kompetenz vorangeht – whatever it takes!«

Quellen: AGF Videoforschung; AGF Scope 1.4, Marktstandard: TV (Systemdefault); Sport1 Medienforschung (vorläufige Zahlen); Video Views Sport1 Plattformen inkl. Livestream, ohne YouTube: AT Internet, 1. Januar bis 31. Dezember 2023; Social Reporting (Facebook, Instagram, TikTok, X und YouTube), Stand: 31. Dezember 2023.