Sport1 und ESL bauen Partnerschaft aus

Die größten E-Sports-Turniere in CS:GO, Dota 2 und StarCraft II sind bis einschließlich der Saison 2024/25 exklusiv auf eSports1 zu sehen.

Sport1 und die ESL bauen ihre langjährige Kooperation aus — in den kommenden zwei Jahren werden alle Intel-Extreme-Masters-Turniere (IEM) und die Saisons der ESL Pro League live exklusiv auf dem Pay-TV-Sender eSports1 zu sehen sein. Darüber hinaus hat die Multichannel-Sportplattform im Rahmen der Vereinbarung auch Live- und Highlight-Rechte an den Dota-2-Turnieren von DreamLeague und ESL One sowie der ESL Pro Tour in StarCraft II für Deutschland, Österreich und die Schweiz erworben.

eSports1 zeigt ab dem 21. März 2023, die kompletten Playoffs der 17. Saison der ESL Pro League, der größten CS:GO-Liga der Welt — live. Auch im Free-TV wird Sport1 mit dem eSports-Magazin »Inside eSports« regelmäßig über die Turniere der ESL Pro Tour berichten.

Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH, erläutert: »Tolle Neuigkeiten für unsere eSports-Fans: Der Erwerb weltweit hochklassiger Counter-Strike-Turniere beinhaltet etliche Highlights 2023. Insbesondere das Intel Extreme Masters Cologne Anfang August. Mit der ESL verbindet uns bereits seit 2016 eine erfolgreiche Partnerschaft und wir freuen uns sehr, diese um weitere zwei Jahre verlängern zu können, um an die gemeinsamen Erfolge anzuknüpfen. Dank der umfangreichen Kooperation stärkt eSports1 seine Position als wichtige Anlaufstelle für alle E-Sports-Begeisterten im deutschsprachigen Raum und die Marke Sport1 richtet weiterhin ein besonderes Augenmerk auf den Bereich E-Sports.«

Richard Jakab, VP Media Rights Sales, sagt: »Wir freuen uns sehr, Sport1 für die zwei kommenden Jahre mit an Bord zu haben und können es kaum erwarten, deutschsprachige Fans auf der ganzen Welt mit atemberaubenden und hochklassigen CS:GO-, Dota 2- und StarCraft II-Turnieren zu versorgen. Sport1 hat eine sehr starke Position auf dem lokalen Markt und ist ein wichtiger Partner für uns, um die Leidenschaft und Faszination des eSports zu vermitteln und Fans die Möglichkeit geben, in ihrer eigenen Sprache bei unserem Top-Turnieren mitfiebern zu können.«

Die ESL Pro Tour live auf eSports1

Unter dem Dach der ESL Pro Tour finden 2023 über 25 CS:GO-Turniere statt, Highlights sind die Championships – die IEM Katowice und Cologne. Zudem wird es drei weitere IEM-Turniere geben, darunter in Rio de Janeiro und Dallas. Neben den fünf IEMs wird eSports1 auch die 17. Saison der ESL Pro League live übertragen. Ab 21. März, beginnen dort die Playoffs, eSports1 zeigt am Sonntag davor live ab 12:30 Uhr noch den letzten Spieltag der Gruppenphase.

Dota 2 DreamLeague, ESL One Turniere und ESL Pro Tour in StarCraft II

Neben der ESL Pro Tour in CS:GO wird eSports1 auch weiterhin die Dota 2 DreamLeague abbilden. In dieser seit 2013 bestehenden Liga treten die 16 besten Dota-2-Teams der Welt gegeneinander an. Sie spielen dabei um wichtige Punkte, die sie brauchen, um sich für die ESL Pro Tour der Dota-2-Championship, den Riyadh Masters, zu qualifizieren. Zudem sind 2023 auch zwei ESL One Turniere in Dota 2 geplant, darunter das Major in Berlin. Die Zuschauer können sich auf 18 der besten Dota-2-Teams der Welt freuen, die um wichtige Punkte für ihre Qualifikation fürs »The International« und einen 500.000 US-Dollar umfassenden Preis-Pool spielen.

Ebenfalls ihr Zuhause auf eSports1 haben die nächsten Saisons der ESL Pro Tour in StarCraft II. In der Saison 2023/24 sind wöchentliche ESL Open Cups, zwei Online ESL Starcraft II Masters Regionals mit Live-Finals auf der DreamHack Summer 2023 und DreamHack Atlanta 2023 sowie am Ende der Saison die EPT StarCraft II Championship, in der der Weltmeister gekürt wird, geplant.