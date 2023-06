AVID Creative Webinar mit Dirk Weinreich und Ronny Mattas

Das Videopostproduction Webinar für Anwender und Reseller findet am 29. Juni statt.

Avid | Media Composer sowie Avid | Nexis Cloud Storage sind die 1. Wahl, wenn es um Kinofilme, Fernsehproduktionen und Serien auf höchstem Niveau geht.

In diesem Webinar steht Dirk Weinreich, Solutions Specialist bei Avid, für die Innovation. Ronny Mattas steht für die Inspiration. Er ist Eigentümer des Studio 3101 in München und ist seit vielen Jahren einer der besten deutschen Avid-Editoren und entführt uns in seine Editing- und Soundcreation-Welt. Dirk Weinreich wird uns den spannenden Workflow »Avid | Edit on Demand« zeigen.

Webinar: Jetzt noch für den 29. Juni 2023 um 10:00 Uhr anmelden →

»Meisterwerke entstehen, wenn ich mich richtig austoben kann!« – Ronny Mattas

»Avid | Edit on Demand« (kurz EOD) ist eine virtuelle Produktionsumgebung in der Cloud. Dazu gehören der Avid Media Composer, Avid Nexis Cloud Storage, PlugIns, sowie andere 3rd Party Applikationen. EOD ist als Monats- und Wochen-Subskription verfügbar. Der große Vorteil von EOD ist, dass innerhalb weniger Stunden eine Produktionsumgebung für kollaboratives sowie dezentrales Arbeiten bereitgestellt werden kann.

Speaker: Dirk Weinreich, Solutions Specialist bei Avid Ronny Mattas, Editor, Producer & Eigentümer des Studio 3101

Moderation: Johannes Borm, Leitung Marketing bei ComLine

mit Dirk Weinreich und Ronny Mattas

Donnerstag, den 29. Juni 2023 | 10:00 – 10:45 Uhr

Hier anmelden.