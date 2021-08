X2X Creative expandiert in Soho mit zusätzlichen HDR-Suiten

X2X Creative eröffnet eine Post-Niederlassung in Soho und baut eine zweite HDR-Suite auf.

Gestiegene Projektauslastung und erhöhte Nachfrage nach kreativen Dienstleistungen, insbesondere da immer mehr Produktionen ihre Zeitpläne wieder aufnehmen und auf das Niveau von vor der Pandemie zurückkehren, ist der Grund, weshalb X2X Creative eine Niederlassung in Soho eröffnet und seine Kapazitäten aufstockt.

Mit den verstärkten internen Kapazitäten will X2X Creative nahtlos weitere Remote-Produktionen und Online-Workflows unterstützen. Die neue Facility befindet sich direkt gegenüber dem schon etablierten X2X-Standort in Soho und wird ebenfalls Postproduktions- und Finishing-Services für High-End-Filme und Streaming-Inhalte anbieten.

X2X-Creative-Team verfügt nun insgesamt zwei HDR-Grading-Suiten, zwei Baselight-Arbeitsplätze, einen 30-Zoll-Referenzmonitor des Typs BVM-HX310 von Sony und einen Barco-4K-Projektor für das hauseigene Screening-Theater und den Präsentationsraum. Zwischen den beiden Einrichtungen besteht eine Glasfaserverbindung, kombiniert mit einer 100-GB-Netzwerkinfrastruktur und einem MTI Cortex Mastering System. Dadurch ist an beiden Locations das Mastering von Digital Cinema Packages, IMFs und AS-11-Dateien möglich.

»In dieser Branche dreht sich alles um Zusammenarbeit, und jetzt haben die Kunden einen besseren und einfacheren Zugang zur gesamten Bandbreite unserer kreativen und technischen Ressourcen«, so Justin Lanchbury, Creative Director of Sales bei X2X, der in seiner Karriere unter anderem »Ex-Machina«, »Brooklyn«, »71«, »Victor Frankenstein«, »No Time to Die« und »Moon« produziert hat. »Die Nachfrage nach Inhalten explodiert, und die Projekte haben immer komplexere Produktionsanforderungen. Wir bauen unsere Fähigkeiten und Dienstleistungen kontinuierlich aus, um alles zu bewältigen, was unsere Kunden brauchen. Egal wie groß eine Produktion ist, unser Team ist bereit, die Erwartungen zu übertreffen.«

Ein erfahrenes Team

Das Team von X2X Creative hat in den letzten zehn Jahren konsequent und zuverlässig High-End-Dailies und DI-Services für eine Vielzahl von hochkarätigen digitalen Produktionen bereitgestellt, darunter für »Gravity«, »World War Z«, »Zero Dark Thirty«, »Breathe«, »The Ritual«, »Maleficent 2«, »Mowgli«, »Spiderman: Homecoming«, »To Be Someone«, »Gunpowder Milkshake« für Studio Canal und »No One Gets Out Alive« für Netflix.

»Wir haben uns schon immer durch die Rationalisierung von Arbeitsabläufen ausgezeichnet, von der Kamera bis zur endgültigen Lieferung«, so Kim Honeyman, Executive Producer bei X2X Creative, die auch über umfangreiche Erfahrungen im Projektmanagement verfügt. »Als Boutique können wir unseren Kunden eine einzigartige Erfahrung mit unserem hochqualifizierten Team bieten, aber trotzdem innerhalb jedes Budgets arbeiten.«

Um dem steigenden Interesse und der Nachfrage nach Dienstleistungen gerecht zu werden, erweitert X2X Creative seinen kreativen Talent-Pool durch die Zusammenarbeit mit Senior Online Editor und VFX Artist Jaime Leonard (LOC Studios), zu dessen Projekten »White Lines«, »Peaky Blinders«, »Humans« und »Killing Eve« gehören.

Die Senior Colourists von X2X Creative, Vanessa Taylor und Dan Moran, haben mit einigen der angesehensten Kameraleute und Regisseure der Branche zusammengearbeitet, darunter Michael Seresin, Henry Braham, Ed Moore, Stephen Murphy, Anton Corbijn, David Tattersall und Yorgos Lanthimos.