Interview mit Dirk Meier

Biografie Dirk Meier Als freiberuflicher Colorist, Postproduktionsberater und Dozent hat Dirk Meier für Unternehmen wie Arri, Farbkult, The Post Republic, WeFadeToGrey und Zentropa gearbeitet und an Filmen wie Lars von Triers »Antichrist«, Sebastian Lelios »Eine fantastische Frau«, Alice Rohrwachers »Happy as Lazzaro« und Roy Anderssons »Über die Unendlichkeit« mitgewirkt. Von 2015 bis 2019 leitete er UP.GRADE, das weltweit erste langfristige Bildungsprogramm für Farbkorrektur, und ist ordentliches Mitglied des Imago Technical Committee, der Deutschen Gesellschaft der Kameraleute BVK und der Colorist Society CSI. Bevor er sich der Farbkorrektur widmete, war Dirk Meier 1998 Mitbegründer des Unternehmens director’s friend, das ein tragbares nichtlineares Schnittsystem entwickelte, das später zum weltweit ersten mobilen unkomprimierten Aufnahmesystem für hochauflösende Videosignale wurde und 2001 für die Aufnahme des One-Take-Films »Russian Ark« von Aleksandr Sokurow verwendet wurde. Sein Interesse an der Kinematografie und der Postproduktion führte ihn dann zu einer Karriere in der Farbkorrektur. Seit 2005 arbeitet er an verschiedenen Farbkorrekturplattformen, hauptsächlich an Dokumentarfilmen und Arthouse-Spielfilmen sowie an einigen Serien.