Hochgürtel (wieder) bei Ikegami

Gisbert Hochgürtel ist jetzt verantwortlich für Sales und Marketing bei Ikegami Europe.

Gisbert Hochgürtel wird ab 1. August 2023 bei Ikegami Europe die Verantwortung für Sales und Marketing tragen.

Die längste Zeit seiner beruflichen Karriere hat Hochgürtel als Produktmanager und Product Specialist für Broadcast-Kamerasysteme bei Sony gearbeitet, insgesamt fast 22 Jahre.

In die Branche eingestiegen ist Gisbert Hochgürtel aber bei Ikegami, wo er ab 1991 fast neun Jahre lang tätig war. So gesehen heißt es für ihn nun: Back to the roots.

Zuletzt hatte Gisbert Hochgürtel bei der Lane GmbH gearbeitet und dann eine berufliche Auszeit genommen.

Hochgürtel hat unter anderem auch zahlreiche technische Abhandlungen zu Kamerathemen geschrieben und ein Buch veröffentlicht.