Vojtech Pokorny wieder bei Sound Devices

Vojtech Pokorny kehrt als Vertriebsleiter für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) zu Sound Devices zurück.

Sound Devices freut sich, bekannt geben zu können, dass Vojtech Pokorny als Vertriebsleiter für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) in das Unternehmen zurückgekehrt ist. Zuvor war er als Sales Manager, EMEA für Sound Devices und als Vice President of Sales für Creative Solutions, dem Hersteller von Teradek, Small HD, Wooden Camera und Amimon, tätig.

»Das gesamte Team von Sound Devices freut sich, Vojtech wieder im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Er verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz auf dem professionellen Audiomarkt, der unserem Händlernetz sehr zugute kommen wird«, so Kishore Patel, VP of Sales.

Bevor Vojtech zu Sound Devices kam, studierte er Kamera und Regie an der Berliner Filmhochschule. Zwischen 2001 und 2013 war er als Kameramann, Regisseur und Cutter für Broadcast & Cinema tätig. Nach 2013 wechselte er in den Vertrieb und arbeitete zunächst für Band Pro Munich und dann für Sound Devices als Sales Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika. 2020 war Vojtech als Vice President of Sales für Creative Solutions tätig, dem Hersteller von Teradek, Small HD, Wooden Camera und Amimon.

»Ich freue mich sehr, wieder bei Sound Devices als Sales Manager für die APAC-Region tätig zu sein«, so Vojtech. »Der Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit ist eine Leidenschaft, die ich mit jedem in der Sound Devices Familie teile. Meine Rückkehr zu diesem einzigartigen Unternehmen fühlt sich wie eine Heimkehr an.«