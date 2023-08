Ikegami stellt Kamera UHK-X600 bei der IBC2023 vor

Gobal-Shutter-Kamera mit drei 2/3-Zoll-Sensoren, per Lizenz-Key aufrüstbar mit HFR und UHD.

Im Grunde ist die neue UHK-X600 eine klassische Broadcast-Kamera und sie ähnelt dem Flaggschiff von Ikegami, der X700. Die X600 ist aber im Grund-Setup etwas abgespeckt und kann nachträglich optional per Lizenz-Key mit zusätzlicher Funktionalität und per Hardware-Plug-In mit ST2110- oder 12G-Output nachgerüstet werden.

»Die Designvorgabe war, eine Kamera zu entwickeln, die Broadcastern und Produktionsfirmen die Freiheit gibt, auf die neueste Generation von High-Frame-Rate- und High-Dynamic-Range-Equipment zu aktualisieren, das zu ihrer aktuellen Arbeitsweise passt — und gleichzeitig sollte die Kamera die Möglichkeit bieten, UHD-Funktionen hinzuzufügen, falls oder wenn die Kunden es wünschen« sagt Michael Lätzsch, Broadcast & Professional Video Division Manager bei Ikegami Europe.

»Die UHK-X600 verfügt über die hohe Signalqualität, kreative Vielseitigkeit, robuste Bauweise und flexible Anschlussmöglichkeiten, die zum Erfolg von Ikegami beigetragen haben. Angekündigt bei der NAB-Show in Las Vegas im April 2023 und jetzt lieferbar, ist sie ideal für den Einsatz im Studio oder bei Ü-Wagen-Anwendungen sowie für die batteriebetriebene Over-the-Shoulder-Produktion vor Ort.«

Die UHK-X600 ist mit drei 2/3-Zoll-Oversampling-UHD-CMOS-Sensoren ausgestattet und bietet eine Auflösung von 1.000 Linien, minimales Aliasing und eine Empfindlichkeit von 2.000 Lux bei F11 (50p), führt Ikegami aus. Zu den Standardfunktionen gehört die volle Unterstützung von Hybrid Log Gamma HDR mit der Möglichkeit, zwischen den Farbräumen BT.2020 und BT.709 zu wählen. Der Global Shutter minimiert Artefakte bei der Aufnahme von LED-Bildschirmwänden oder blitz/stroboskopbeleuchteten Bühnenumgebungen.

Mit den Abmessungen von 34 x 24,5 x 15,5 cm und einem Gewicht von 5 kg ist die UHK-X600für eine Broadcast-Kamera relativ kompakt, per B4-Mount kann sie mit vielen Objektiven genutzt werden und unterstützt diese mit einer Korrekturfunktion für chromatische Aberrationen, einer Vignettierungskorrektur, einer Ramping-Kompensation und der Fernsteuerung des Backfocus, wenn diese auch vom Objektiv unterstützt wird.

Das Herzstück der Elektronik in der UHK-X600 ist ein energieeffizienter ASIC, der eine breite Palette an hochwertigen Videoverarbeitungsfunktionen beinhaltet, erklärt der Hersteller. In Kombination mit der Ikegami BSX-100 Typ-S Basisstation unterstützt die Kamera optional die gleichzeitige Ausgabe in UHD- und HD-Videoformaten.

Zu den lizenzschlüsselbasierten Optionen gehören die Unterstützung von 2-, 3- und 4-facher Bildrate sowie die optionale 4K-Verarbeitung mit einer Auflösung von 2.000 Linien bei 2.160p. An Plug-In-Hardware gibt es optional eine SMPTE ST 2110-kompatible Media-over-IP-Schnittstelle und einen 12G-SDI-Output.

Bei der IBC2023 wird Ikegami neben der UHK-X600 auch die anderen aktuellen Kameras aus dem eigenen Portfolio zeigen und die Monitore der HGLM-, HLM- und ULE-Serie.