Mehr Vidispine-Services auf Google Cloud Marketplace

Google-Cloud-Kunden können VidiNet-Services nun direkt über den Google Cloud Marketplace buchen.

Google Cloud und Arvato Systems vertiefen Ihre Partnerschaft: In Zukunft ist es für Google-Cloud-Kunden noch einfacher, Zugang zu Produkten der Arvato Systems Marke Vidispine zu erhalten. Große Bestandteile des Portfolios, wie das Medienmanagement-Backend VidiCore und die browser-basierte Schnittlösung VidiEditor, laufen bereits nativ auf der Google Cloud Plattform. Um das skalierbare, kostentransparente und moderne Portfolio noch schneller und einfacher zugänglich zu machen, erfolgte nun die Integration in den Google Cloud Marketplace.

Vidispine bietet ein Medienmanagement-Backend und ein hochmodernes Object-Repository, das die Grundlage für die Asset-Management-Komplettlösungen bildet. Kunden können aber auch ihre eigene vollständige Medienlieferkette von der Medien- und Metadaten-Beschaffung bis hin zur Distribution aufbauen.

»Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Arvato Systems zu vertiefen und Vidispine-Produkte in unserem wachsenden Google Cloud Marketplace-Ökosystem anzubieten«, sagt Dai Vu, Managing Director, Cloud Marketplace & ISV GTM Programs, Google Cloud. »Arvato Systems bietet umfangreiches Wissen entlang der gesamten Medienlieferkette, insbesondere im Bereich Cloud-basiertes Medienmanagement, von dem unsere Marketplace-Kunden profitieren werden.«

Das Vidispine-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Medienindustrie. Kunden profitieren von markterprobten Produkten, kundenspezifischen Lösungen und hoher Skalierbarkeit in der Cloud. Die modulare Architektur ist von Grund auf so konzipiert, dass sie völlig flexibel ist und an alle Kundenanforderungen angepasst werden kann.

»Wir freuen uns über diesen nächsten erfolgreichen Schritt in unserer Partnerschaft mit Google Cloud. Es ist eine tolle Möglichkeit, Google Cloud Kunden einen unkomplizierten und schnellen Weg zu bieten, unser vielschichtiges und erstklassiges Portfolio zu nutzen«, sagt Annika Kimpel, Partner Managerin im Arvato Systems Vidispine Team.