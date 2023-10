Sony Burano in Deutschland

Sony zeigte im Cinema Kino in München die neue Burano Kamera – und auch erste Filme, die damit gedreht wurden.

Im Cinema in München zeigte Sony vielen Interessierten Sony Burano. Das ist die neueste Ergänzung der CineAlta-Familie von digitalen High-End-Kinokameras. Sie soll die Lücke im Sony-Portfolio schließen, die bis dato zwischen Venice 2 und FX9 bestand — in Bezug auf die Baugröße, aber auch in Bezug auf den Preis. Die Burano soll entsprechend Kinobilder liefern, aber dennoch für Einzelkameraleute und kleine Crews optimiert sein.

Bei dem Event in München gab es Gelegenheit, sich die neue Kamera im Detail anzusehen und sie mit einer breiten Palette an Zubehör auszuprobieren und die Unterschiede zur Venice und der FX9 zu erkunden.

Eine Vorführung im Kino ergänzte das Programm, hier waren die ersten Demofilme zu sehen, die einige Natur- und Action Sport-Filmemacher mit den ersten verfügbaren Burano-Vorserien-Kameras drehen konnten.