Updates für Sony Venice 2, FX6, FX3, FX30 und Burano

Sony kündigt auf dem Energa Camerimage Festival zahlreiche Firmware-Updates für seine Cinema Line-Kameras an.

Zum sechsten Mal ist das Technologieunternehmen Industriesponsor des Internationalen Filmfestivals und nutzt dabei sein Engagement, um sich mit Filmschaffenden auszutauschen und sein aktuelles Portfolio an Lösungen für die Filmbranche zu zeigen.

Im Fokus stehen in diesem Jahr die anstehenden Firmware-Updates für die Cinema Line-Kameras Venice2, FX6, FX3 und FX30. Darüber hinaus zeigt Sony erstmals seine bereits für März 2025 angekündigte Firmware 2.0 für die Burano. »Sony ist seit 20 Jahren auf der EnergaCamerimage vertreten, und wir freuen uns, die Branche erneut bei dieser wichtigen Veranstaltung im Kalender der Kameraleute zu unterstützen«, sagt Sebastian Leske, Head of Business Development, Cinema, Sony Europe. »In einer Zeit, in der die Branche einem enormen Druck und Veränderungen ausgesetzt ist, ist es für uns besonders wichtig, DoPs, ACs, Studierende und andere Entscheidungsträger der Branche aus der ganzen Welt zu treffen und zu unterstützen.«

Die neuen Firmware-Updates für Cinema Line-Kameras von Sony im Überblick:

Venice 2 Version 4.0 – ab August 2025

Das Firmware-Update Version 4.0, das ab August nächsten Jahres verfügbar sein wird, bieten folgende Neuheiten:

• Unterstützung des EL Zone-Systems, das von Ed Lachman, ASC, entwickelt wurde, der dieses Jahr den EnergaCamerimage Lifetime Achievement Award erhält. Die Anzeige von Belichtungswerten unter Verwendung von Stopps anstelle von IRE-Werten wie beim Standard-Falschfarbentool vereinfacht das Ablesen der Belichtung durch die Anwender. Das EL Zone-System kommt zusätzlich zu den bestehenden Werkzeugen in Venice 2.

• Anzeige von Frames in unterschiedlichen Farben, basierend auf dem Feedback der Benutzer, was die Aufnahme von Bildern für verschiedene Zwecke oder Formate vereinfacht.

Sony will die Kamera in den kommenden Jahren weiter mit Updates verbessern. Die Version 5.0 soll im Jahr 2026 und die Version 6.0 im Jahr 2027 verfügbar sein.

FX6 Version 6.0 – ab Februar 2026

Das nächste Upgrade für FX6 wird im Februar 2026 erscheinen und etliche neue Funktionen bieten:

• FX6 verfügt über eine neue, einfache Benutzeroberfläche, die es Filmemachern ermöglicht, wichtige Elemente zu überprüfen und einzustellen, wie es bei CineAlta-Kameras wie Burano oder Venice der Fall ist, um die Konsistenz der Bedienung von einer Kamera zur anderen zu gewährleisten.

• Das Hinzufügen eines schwarzen Frames auf dem Ausgangsmonitor, um die OSD-Informationen deutlicher hervorzuheben, wird ermöglicht.

• FX6 unterstützt jetzt den SDI Raw-Ausgang für Blackmagic Raw-Aufnahmen mit dem Video Assist Recorder von Blackmagic Design.

FX3 Version 7.0 und FX30 Version 6.0 – ab September 2025

Auch die Funktionen dieser beiden Kameras werden ab September nächsten Jahres weiterentwickelt. Die neue Firmware-Version wird bieten:

• Es wird eine neue, einfache Benutzeroberfläche BIG6″ geben, die es Filmemachern ermöglicht, wichtige Elemente zu überprüfen und anzupassen.

• Es wird das anamorphotische De-Squeeze-Verhältnis 1,5 x zur Verfügung stehen. Das folgt der zunehmenden Verwendung anamorphotischer Objektive durch Kameraleute. Das neue Verhältnis bringt mehr Flexibilität bei der Objektivauswahl.

• Es wird einen HDMI Raw-Ausgang für Blackmagic Raw-Aufnahmen mit Blackmagic Designs Video Assist-Recordern geben.

Außerdem wird die Burano Version 2.0, deren Roadmap bereits für März 2025 angekündigt wurde, erstmals auf der Messe gezeigt. Version 2.0 enthält unter anderem neue Aufnahmeformate, ein neues 1,8-faches De-Squeeze und Verbesserungen beim Monitoring.