Die Kaiserin: Grading mit Resolve

Mit »Die Kaiserin« ging in diesem Jahr auf Netflix eine Miniserie über Elisabeth von Österreich und ihren Ehemann Kaiser Franz an den Start. Im Fokus stehen dabei die frühen Jahre der rebellischen »Sisi« am Wiener Hof und dabei insbesondere auch die Auseinandersetzung mit ihrer Schwiegermutter.

Mit dem Look und der Erzählform der berühmten »Sissi«-Kinoklassiker von Ernst Marischka hat die Miniserie aber — abgesehen von den historischen Hauptfiguren — so gut wie nichts gemein: Gestalterisch und inhaltlich setzt die Netflix-Serie ganz andere Maßstäbe als der Kitsch der 50er-Jahre.

»Die Kaiserin«, die bei Netflix zu sehen ist, wurde mit Arri Alexa Mini LF und Zeiss Supreme Primes in Arriraw gedreht. Das Grading der Miniserie fand bei Rotor Film in Potsdam statt und wurde mit DaVinci Resolve (Praxistest) realisiert.

Aufgrund der knappen Deadline holte Marina Starke Colorist Manuel Portschy mit an Board. Während sie als Lead Coloristin die Look- und Feedbacksessions mit den Kreativen führte, half Manuel beim Matching der Szenen und übernahm den DolbyVision SDR Trim Pass.

Gemeinsam realisierten sie das gesamte Grading in DaVinci Resolve.

»Natürlich hat auch ‚Die Kaiserin‘ ihre romantischen Momente, aber besonders spannend finde ich die toxischen familiären Beziehungen, Abhängigkeiten und Erwartungen, die dazu führen, dass Elisabeth aus der Rolle, die ihr am Hof zugeschrieben wird, ausbrechen möchte«, sagt Marina Starke über das Projekt, dessen Color Grading sie realisierte.

Als Lead Coloristin hatte sie maßgeblichen Einfluss auf den Look der Serie, den sie gemeinsam mit dem Kameramann Christopher Aoun in Abstimmung mit Showrunnerin Katie Eyssen und den beiden Regisseuren Katrin Gebbe und Florian Cossen entwickelte. Weitere DoPs waren Christian Almesberger, BVK und Moritz Schultheiss.

