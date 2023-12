RTL+: Neuer SVP Product & Technology

Senior Vice President Product & Technology von RTL+ ist Robert Wenrich. Er verantwortet Produktentwicklung, Technik und User Experience von RTL+.

Robert Wenrich leitet bereits seit 1. April 2023 in der neu geschaffenen Position als Senior Vice President Product & Technology die gesamte Produktentwicklung, Technik und User Experience von RTL+. In diesen drei Bereichen arbeiten unter der Führung des 40-Jährigen rund 250 Mitarbeitende für den Erfolg des crossmedialen Streaming-Dienstes von RTL Deutschland. Seit seinem Amtsantritt hat Wenrich bereits erfolgreich die All-Inclusive-Entertainment-App im Web, unter iOS und Android gelauncht. RTL+ bündelt dort für rund 4,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten als erster deutscher Anbieter Serien, Reality Shows, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazine.

Vor seinem Wechsel zu RTL Deutschland war Robert Wenrich acht Jahre lang beim Verlag Axel Springer in verschiedenen Positionen tätig. Nach seinem Start 2015 in der Produktentwicklung Paid-Content für »Bild« leitete er als Product Owner für die Bild-Apps und das ePaper von »Bild« die Produktentwicklungsteams. Anschließend wechselte er zur Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG, wo er als Director Product & Engineering erfolgreich das hauseigene Redaktionssystem für bild.de und welt.de gebaut und ausgerollt sowie die Produktarchitektur für den Broadcast-Start von bild.tv entwickelt hat. Parallel hat Wenrich übergreifende Produktprozesse für die nationalen Medienmarken Axel Springer entworfen und eingeführt.

Henning Nieslony, Chief Streaming Officer von RTL Deutschland: »Robert hat mich mit seiner Leidenschaft, Führungserfahrung, strategischem Weitblick und der Fähigkeit, Bedürfnisse von Nutzer_innen in Produkte zu übersetzen, sofort überzeugt. Wir arbeiten sehr eng zusammen und haben schon viel erreichen können. Denn am Launch der All-Inclusive-Entertainment-App hatte Robert bereits den entscheidenden Anteil. Er wird weiter eine wichtige Schlüsselrolle dabei spielen, die Ziele von RTL+ zu erreichen.«

Robert Wenrich: »Mit der All-Inclusive-Entertainment-App beschreitet RTL Deutschland definitiv neue Wege im Streaming-Markt. Für mich persönlich ist RTL+ daher das interessanteste und ambitionierteste Produkt, das derzeit in Medien-Europa gebaut wird. Dafür gestalten wir Produkt, Technik und User Experience aus einer Hand. So gelingt es uns, die ganze transformative Kraft des Produkts für den Markt sowie für das gesamte Team inhouse zu entfesseln.«