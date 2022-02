Arri Lighting baut Product Management aus

Der Lichtdesigner und Kameramann Ben Díaz verstärkt als Senior Product Manager die Lichtabteilung von Arri.

Seit 1. Februar 2022 verstärkt Ben Díaz als Senior Product Manager das Produktmanagement von Arri Lighting. Gemeinsam mit Florian Bloch, Head of Product Management, dem auf die Entwicklung von hochwertigen LED-Scheinwerfern und Zubehör konzentrierten Geschäftsbereich von Arri, und seinem Team ergänzt Ben Díaz fortan eine wichtige Rolle bei der Planung, Entwicklung, Einführung und dem Life-Cycle-Management von Arris Beleuchtungsprodukten.

Ben Díaz ist ein erfahrener, auf die LED-Technologie spezialisierter Beleuchtungsexperte. Der Lichtdesigner, Kameramann und Trainer blickt auf mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung zurück. Díaz arbeitete in wichtigen Funktionen in den Bereichen Design, Strategie und Forschung sowie bei diversen operativen Anwendungen mit professionellen Crews aus 28 Ländern auf vier Kontinenten zusammen. Nach mehreren Jahren als Lighting Director für Fernsehshows und Tourneen internationaler Künstler stieß Díaz 2014 zum dänischen Hersteller SGM Light, wo er zunächst als Area Manager und später als Business Development Director für Lateinamerika, Spanien und Portugal tätig war. Im Jahr 2017 übernahm er bei SGM die Rolle des Head of Product Management und damit die Steuerung des kompletten LED-Portfolios über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Gleichzeitig trieb er für das Unternehmen permanente Außeninstallationen voran.

»Wir bei Arri freuen uns sehr, Ben Díaz an Bord zu haben«, erklärt Florian Bloch. »Nicht nur seine große Begeisterung für die Welt des Lichts und der Kamera ist spürbar, sondern er gilt auch als Spezialist für die Entwicklung hochwertiger State-of-the-art-Produkte.«

Ben Díaz ist längst vertraut mit Arri. Als Lichtdesigner und Kameramann arbeitete er jahrelang mit Arri-Daylight- und Arrisun-Leuchten am Set: »Der Einstieg bei Arri bedeutet mir sehr viel. Die erste Kinokamera, die ich bedient habe, war eine Arriflex, und der erste Scheinwerfer, den ich je gekauft habe, war ein Arri Studio Fresnel.« Als Senior Product Manager bei Arri Lighting mit Sitz in Stephanskirchen setzt Ben Díaz seine Expertise auch in den Bereichen Marktforschung und Kundenanforderungen ein, um die Anwender des aktuellen Beleuchtungsportfolios aktiv zu unterstützen und gemeinsam mit der Abteilung Forschung und Entwicklung neue Arri-Scheinwerfer zu entwickeln.