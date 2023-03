Url und Eveleens im Management Board der Riedel Product Division

Neu eingestiegen ist Daniel Url, aufgestiegen ist Jan Eveleens: Riedel hat das Management Board der Riedel Product Division erweitert.

Mit der Beförderung von Jan Eveleens zum Chief Operating Officer (COO) und der Ernennung von Daniel Url zum Chief Commercial Officer (CCO) wird das Management Board der Riedel Product Division um zwei Branchenkenner erweitert. Im Zuge dieser Maßnahme übernimmt Oliver Zimmermann die Rolle des Executive Director Digital Transformation und begleitet verantwortlich Riedels Transformationsreise

Die Ernennungen erfolgen nach den jüngsten Akquisitionen von Simplylive und SDNsquare und dem starken Geschäftswachstum der Product Division. Rik Hoerée, Riedels CEO Product Division, hat damit ein Team aus erfahrenen Fachleuten zusammengestellt, das dem Unternehmen erlaubt, weiterhin innovative Lösungen und einen beispiellosen Kundenservice zu bieten.

»Ich freue mich sehr, Jan, Daniel und Oliver in ihren neuen Positionen in unserem Management-Team willkommen zu heißen«, so Rik Hoerée, CEO Product Division, Riedel Communications. »Unsere Mission ist es, die Live-Produktionstools zu schaffen, mit denen unsere Kunden brillieren können. Erst vor sechs Monaten haben wir unser Portfolio um Replay-, Ingest- und All-in-One-Produktionslösungen erweitert, die vor Ort, in einem Rechenzentrum oder in der Cloud betrieben werden können. Die Expertise und Erfahrung, die Jan und Daniel mit an Bord bringen, werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterwachsen, innovativ sein, und unseren Kunden mehr Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle anbieten wollen. Zugleich werden wir mit Oliver große Fortschritte auf unserem Weg der digitalen Transformation machen.«

Jan Eveleens kam 2018 als Director of Business Development Video zu Riedel und hat das Wachstum des Unternehmens in diesem Bereich maßgeblich vorangetrieben. Vor seinem Wechsel zu Riedel war er CEO von Axon und General Manager der Camera Division von Grass Valley. Eveleens arbeitete eng mit Rik Hoerée bei der Integration von Embrionix zusammen und half dem Unternehmen im vergangenen Jahr gemeinsam mit Oliver Zimmermann, den weltweiten Komponentenmangel und die Lieferkettenkrise zu bewältigen. Als COO wird er alle Aspekte der Produktion, Logistik und Lieferkette des Unternehmens im Visier behalten und so sicherstellen, dass Riedel weiterhin innovative Produkte und Lösungen an Kunden aus aller Welt liefern kann.

Daniel Url bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Vertrieb und Customer Success in seine neue Rolle als CCO ein, wobei er auf der Seite der Broadcaster, Systemintegratoren und Hersteller gearbeitet hat. In den letzten Jahren war Url Head of Global Product Management bei Vizrt und Chief Product Officer bei Grass Valley. Zuvor hatte er sechs Jahre lang Qvest Media als Managing Director und CSO geführt. In seiner neuen Rolle bei Riedel wird er für die globale Vertriebsstrategie des Unternehmens verantwortlich sein. Dabei wird er eng mit den unterschiedlichsten Teams bei Riedel zusammenarbeiten, darunter Global Sales, Customer Success, Sales Operations und Business Development, um neue Marktpotentiale zu identifizieren und zielgerichtete Go-to-Market-Strategien zu entwickeln.

Oliver Zimmermann, Riedels neuer Executive Director of Digital Transformation, war zuvor als Executive Director of Manufacturing Operations tätig und hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen trotz der anhaltenden Lieferkettenkrise sein bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr verzeichnen konnte. In seiner neuen Rolle wird er die Entwicklung und Umsetzung der digitalen Strategie des Unternehmens leiten und dabei modernste Technologien einsetzen, um Innovationen voranzutreiben und die Kundenerfahrung weiter zu verbessern.

Eveleens, Url und Zimmermann berichten zusammen mit den Abteilungen R&D, Produktmanagement und Marketing direkt an Rik Hoerée.

»Es ist schön zu sehen, dass unsere Umstrukturierung in drei von eigenen CEOs geleitete Geschäftsbereiche bereits Früchte trägt. Unsere neue Struktur ermöglicht es uns, in den einzelnen Geschäftsbereichen weiter zu wachsen, ohne an Nähe zu unseren Kunden und Unternehmenswerten zu verlieren«, so Thomas Riedel, Group CEO von Riedel. »Mit Jan und Oliver, zwei großartigen Berufungen aus den eigenen Reihen, und einem weiteren Branchen-Schwergewicht wie Daniel wird unsere Produktdivision so agil, modern und innovativ bleiben wie eh und je.«