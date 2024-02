Florian Bloch wird Director of Product bei Kelvin

Auf der BSC Expo in London gab Kelvin bekannt, dass Florian Bloch im Unternehmen ab sofort die Position des Director of Product übernimmt.

Mit seiner langjährigen Berufserfahrung von über zehn Jahren bei Arri bringt Florian umfassende Kenntnisse und Expertise mit, um das Wachstum des Produktportfolios des norwegischen Herstellers Kelvin weiter voranzutreiben.

Florian Bloch kann auf eine bemerkenswerte berufliche Laufbahn von über 25 Jahren zurückblicken, angefangen von der Entwicklung von Hochfrequenzbaugruppen bis zur Verantwortung eines Millionenportfolios. In seiner Position als Leiter Produktmanagement und Teamleiter Management bei Arri Lighting trug er maßgeblich zu renommierten Produkten wie SkyPanel, SkyPanel X und Arri Orbiter bei.

Florian Bloch sagt über seinen Wechsel: »Von dem ersten Treffen mit dem Team von Kelvin im Jahr 2022 war ich vom Antrieb, der Ambition und der Energie des Teams hinter Kelvin beeindruckt, in den Markt der szenischen Beleuchtung einzutreten – und dem Ansatz für den Epos 300: Alles, angefangen vom Design, der Benutzerfreundlichkeit, der 6-Kanal Light-Engine und der optischen Performance. Ein großartiger Ausgangspunkt, um innovative Lösungen für kreative Bildgestaltung weltweit zu schaffen. Mit einer Hands-on-Herangehensweise und einem auf den Benutzer ausgerichteten Designansatz schafft Kelvin Lösungen, die echten Kundennutzen bieten – nicht nur Produktmerkmale. Als Kelvin mich ansprach, war es eine Gelegenheit, die ich nicht verpassen wollte.«

Halvard Aagaard, CEO von Kelvin, äußert seine Begeisterung über die Einstellung von Florian Bloch: »Ich freue mich sehr, Florian in unserem Team zu haben. Seine umfangreiche Erfahrung wird zweifellos das Produktportfolio von Kelvin aufwerten. Florians nachgewiesene Erfolgsbilanz im Produktmanagement, gepaart mit seinen außergewöhnlichen Kommunikationsfähigkeiten und seiner Leidenschaft für Innovation, harmonieren perfekt mit unserer Mission, wegweisende Lösungen für die Film-, Fernseh-, Theater- und Foto-/Videoindustrie zu liefern. Wir freuen uns darauf, mit Florian an der Spitze unserer Produktentwicklung neue Meilensteine zu erreichen und neue Branchenstandards zu setzen.«

Starker Partner im Hintergrund

Kelvin hat sich kürzlich eine Investition von 4,5 Millionen US-Dollar von einem neuen Investor gesichert. Diese Kapitalzufuhr wird weitere wichtige Entwicklungen sowie die Einrichtung eines neuen Büros in München unterstützen. Das Ziel ist es, der Marktführer für kontinuierliche Beleuchtung in der Filmproduktion zu werden.

Über Kelvin

Kelvin ist eine Marke des LED-Technologieunternehmens Rift Labs. Seit 2010 werden im eigenen Haus preisgekrönte LED-Produkte entwickelt. Unter anderem für den Bereich des Vertical Farming. Mit Kelvin wurde 2022 eine eigene Marke für den professionellen Cine-Bereich ins Leben gerufen. Mit der 6-Farb-Technologie (RGBACL) und der patentierten Software Cantastoria liefern die Leuchten weit überdurchschnittliche Präzision und Flexibilität.

Besonders stolz ist man bei Kelvin auch auf die konsequente In-House-Produktion der Leuchten. Nicht nur die Konzeption, sondern auch die Fertigung findet in den eigenen Hallen statt. So werden auch z.B. die Aluminiumplatten für das Gehäuse direkt vor Ort gefräst. Dadurch steigt nicht nur die Planungssicherheit, auch die Qualitätskontrolle erreicht ein völlig anders Niveau. Bedingt durch den günstigen Standort in Norwegen kann der Energiebedarf äußerst klimafreundlich gedeckt werden.

Im Fokus sind stets die Anwender. Die Produkte sollen nicht nur technische Perfektion erreichen und gut aussehen – bei Kelvin versteht man sie als wichtiges Werkzeug, mit dem Filmschaffende ihre Geschichten erzählen und die Grenzen ihrer Kreativität mit jedem Dreh aufs neue sprengen können.

Die solide Bauweise sichert den Kunden langfristige Freude mit den Produkten. Die überdurchschnittlich lange Garantie ist ein weiterer Ausdruck der Wertschätzung.

Der Unternehmenssitz ist in Vinterbro, Norwegen. Zusätzliche Büros befinden sich in Oslo, Berlin und Oberhaching bei München. Distributionspartner ist Vision2See.