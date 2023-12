Dinner for One – Die Jubiläumsshow

60 Jahre »Dinner for One« – eine Kultsendung feiert Geburtstag.

Eine Kultsendung feiert Geburtstag: mit Bernhard Hoëcker, Wigald Boning, Katrin Müller-Hohenstein, Jens Riewa, Axel Prahl, Thomas Frankenfeld, Alexander Kumptner und vielen anderen.

Am 8. März 1963 wurde in der Sendung »Guten Abend, Peter Frankenfeld« ein Sketch ausgestrahlt, der zu einem TV-Klassiker wurde: »Dinner for One«. »Der 90. Geburtstag«, den Miss Sophie mit ihrem Butler James feuchtfröhlich zelebriert, gehört in Deutschland und vielen anderen Ländern schon lange zur Silvestertradition und ist Kult.

Zum 60. Geburtstag der Erstausstrahlung gibt es eine ganz besondere Jubiläumsshow. Gastgeber Bernhard Hoëcker hat vier prominente »Dinner for One«-Fans eingeladen, bei ihm am festlich gedeckten Tisch Platz zu nehmen. Es wird gequizzt, getalkt, gespielt und natürlich wird am Silvesterabend auch der ein oder andere Drink gereicht, getreu dem Motto »The same procedure as every year.«







Alles dreht sich um den Kultsketch, über den es viele spannende Geschichten zu berichten gibt, die unter anderem erzählt werden von den Kindern des James-Darstellers Freddie Frinton und von Thomas Frankenfeld, dem Sohn des unvergessenen Peter Frankenfeld, der den Sketch einst nach Deutschland brachte.

Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von NDR und SWR.