Geht Ross Video an die Börse?

Ross Video startet neue Markenplattform »Let’s make it real« — im Vorfeld eines möglichen Börsengangs.

Die visuell dynamische Plattform stellt aus der Sicht von Ross Video einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens dar, der das Engagement für die Vorstellungskraft der Kunden unterstreicht und die Umsetzung von Ideen in die Realität ermöglicht.

Dies sei ein besonders wichtiger Schritt im Hinblick auf einen möglichen Börsengang in den nächsten Jahren, um zu kommunizieren, dass die Kunden weiterhin im Mittelpunkt des Unternehmens stünden, so Ross Video.

Börsengang?

Beim Stichwort Börsengang dürften viele aufhorchen, denn bislang war es gerade die Unabhängigkeit eines eigenständigen Familienunternehmens, die Ross Video in den Augen mancher Kunden besonders auszeichnete. CEO David Ross betonte bei seinen Auftritten stets diese Unabhängigkeit des Unternehmens, und bei der alljährlichen, großen Keynote in Las Vegas verwies er immer wieder auf die Wurzeln des Unternehmens — auch in diesem Jahr.

Weiter unten finden Sie einen LinkedIn-Post von David Ross, der den möglichen Börsengang erläutert und auch den Zusammenhang mit der neuen Markenplattform.

Die neue Markenplattform

Ross Video betont, die neue Markenplattform sei eine Einladung an Kunden, Partner und Branchenexperten, konventionelles Denken in Frage zu stellen, sich das Außergewöhnliche vorzustellen und mit Ross zusammenzuarbeiten, um kreativen Visionen zum Leben zu erwecken.

»Seit der Gründung von Ross Video ist es unser Ziel, unseren Kunden ein herausragendes Erlebnis zu bieten. Die Verwirklichung von Kundenideen ist buchstäblich das, was wir tun und immer getan haben«, sagt David Ross, CEO von Ross Video. »Deshalb freuen wir uns so sehr über diese neue Markenplattform und ihre Bedeutung für unsere Zukunft; sie entspricht genau dem, was wir sind, und der Dynamik der Partnerschaft, die uns so wichtig ist. Im Hinblick auf einen möglichen Börsengang halten wir es für wichtig, unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden noch einmal zu betonen.«

Das neue Design und der neue Auftritt seien aber mehr als eine Markenplattform, so David Ross. »Es ist eine Einladung und ein Aufruf an Kunden, Partner, zukünftige Mitarbeiter und jeden in der Branche, uns selbst herauszufordern. Stellen wir uns vor, was sein könnte. Lasst es uns herausfinden. Machen wir es wahr.«

Erste Teile von »Let’s make it real« wurden bereits auf der NAB in Las Vegas im vergangenen Frühjahr vorgestellt. Mit dem offiziellen Start und der vollständigen Einführung im Laufe des Jahres werde die Plattform die Grundlage für alle Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bilden, einschließlich einer neu gestalteten Website. Sie solle vermitteln, wie Ross zu einem Eckpfeiler der Branche geworden sei, und gleichzeitig den Kundenerfolg in den Mittelpunkt stellen.

Der Inhalt des LinkedIn-Posts von David Ross

In einem LinkedIn-Post wurde David Ross nun etwas konkreter, was einen möglichen Börsengang von Ross Video betrifft. Er schreibt:

»Was, was? IPO?? Richtig. Als ich 50 war, versprach ich meinen Mitarbeitern und Familienaktionären, dass wir an die Börse gehen würden, bevor ich 60 werde. (schaut auf den Kalender) Oh, ich bin 58! Da sollte ich mich besser ranhalten! 🙂

Wenn ich mit Leuten über den Börsengang von Ross spreche, höre ich, um ehrlich zu sein, meist mehr Bedenken als Begeisterung. Das ist völlig verständlich, denn unsere Branche hat einige widersprüchliche Erfahrungen mit einigen großartigen Unternehmen gemacht, die an die Börse gingen, sich von den Kunden abwandten und zu Finanzinstrumenten wurden.

Bei all meinen Kontakten mit Bankern habe ich sehr deutlich gemacht, dass Ross diesen Weg NICHT einschlagen wird. Die Fokussierung auf den Kundenerfolg ist der Kern unserer DNA und der Kern unseres Erfolgs. Warum sollte man das kaputt machen wollen? (das ist ein Beitrag für sich…)

In diesem Punkt ist Ross ganz anders. Wir sind zu 100 % in Familien- und Mitarbeiterbesitz. Mit unserem geplanten Börsengang werden wir öffentliche Investoren ‚einladen‘, sich an unserem Erfolg zu beteiligen, aber ich persönlich werde immer noch die vollständige Stimmrechtskontrolle über das Unternehmen haben. Technisch ausgedrückt, handelt es sich um ‚Super Voting‘ Shares , die sicherstellen, dass ich, solange ich bei Ross arbeite, nicht gefeuert werden kann! Ich liebe das, was wir für unsere Kunden tun, und ich werde nirgendwo hingehen.

Also, die neue Marke. Sie werden feststellen, dass das Logo jetzt in Schwarz oder Weiß gehalten ist und die kundenorientierte Grafik in Farbe ist. Was bedeutet das? Unser Fokus liegt auf dem Kunden. Außerdem denke ich, dass unser Team einen schönen und anspruchsvollen Look entwickelt hat, der besser zu dem passt, was Ross heute ist.

Aber: Kein rotes Ross-Logo mehr? Kein Grund zur Verzweiflung. Wenn wir nicht gerade unsere Kunden hervorheben, etwa auf unseren Gebäuden und anderen ‚dauerhaften‘ Gegenständen, lebt das vertraute rote Ross weiter. So sehr haben wir uns nicht verändert 🙂

Ich hoffe, es gefällt Ihnen.«