Interview mit Alex Keighley

Telestream CRO Alex Keighley über Pay-TV und Video-on-Demand in der DACH-Region und Chancen von Cloud-Applikationen in der Broadcast-Branche.

Was sind Ihre primären Ziele und Schwerpunkte in der Broadcast-Branche?

Alex Keighley: Heute ist es wichtiger denn je, die verschiedenen Herausforderungen zu verstehen, mit denen sich Content Eigentümer, Sendeanstalten und Videodienstleister konfrontiert sehen, wenn sie versuchen, ihr Business in einem zunehmend komplexen und wettbewerbsintensiven Markt auszubauen.

Ich konzentriere mich darauf, das Wachstum von Telestream in den etablierten Märkten aufrechtzuerhalten und in die aufstrebenden regionalen Märkte zu expandieren, in denen die Chancen so groß sind. Insbesondere sehe ich ein echtes Wachstumspotenzial in der DACH-Region, wo die Einnahmen aus Pay-TV und Video-on-Demand in diesem Jahr voraussichtlich auf 6,3 Milliarden Euro steigen werden.

Was sind Ihre kurz- und langfristigen Ziele, um zu expandieren?

Alex Keighley: Kurzfristig besteht meine Aufgabe darin, mit meinem Team weiter daran zu arbeiten, Medienunternehmen in der gesamten Branche unsere Lösungen zur Verfügung zu stellen, während ich mich auf das Wachstum in bestimmten Regionen und Sektoren, wie z. B. Live-Sport und Nachrichten, konzentriere. Ich sehe auch große Chancen auf dem Markt für Unternehmensvideos und in vertikalen Bereichen, etwa bei Gotteshäusern, lokalen/regionalen Behörden und im Bildungswesen, weshalb dies ein weiterer Schwerpunkt für mich ist.

Langfristig sehe ich in der gesamten Branche eine allmähliche Verlagerung hin zu einer stärkeren Nutzung der Cloud. Diese Entwicklung unterstützen wir bei Telestream durch unsere flexiblen, Cloud-nativen und Hybrid-kompatiblen Lösungen.

Das Telestream-Portfolio nutzt alle Vorteile der Cloud, so dass Kunden Inhalte nach ihrem Zeitplan und zu ihren Bedingungen produzieren und bereitstellen können. Telestream ist sich bewusst, dass sich verschiedene Produktionsteams in unterschiedlichen Stadien der Cloud-Einführung befinden. Daher wird Telestream auch weiterhin On-Prem-Lösungen unterstützen, zudem auch Kunden, die einen hybriden Mix verwenden, und natürlich jene, die ihre Workflows vollständig in die Cloud migrieren wollen. Ich freue mich auch auf unsere Arbeit in den Bereichen KI und ML, um Rundfunkanstalten, Content Eigentümern und Videodienstleistern fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen.

Was ist heutzutage wichtig, um Kunden gut zu bedienen?

Alex Keighley: Dank meiner langjährigen Erfahrung in der Branche weiß ich, wie wichtig es ist, unseren Kunden transparente und reaktionsschnelle Lösungen zu bieten, damit Probleme bei der Ausstrahlung oder dem Streaming von Inhalten so schnell wie möglich behoben werden können, bevor sie das Zuschauererlebnis beeinträchtigen. Exzellenter Kundenservice ist das A und O.

Hierfür bieten wir unsere ‚Always On‘-Support-Services und ein Angebot von dedizierten technischen Kundenbetreuern, die als erste Anlaufstelle für den Support dienen. In der neuesten Wirecast-Lösung sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, indem wir einen KI-gestützten virtuellen Assistenten eingeführt haben, der umfassend auf Dokumentation, historische Fälle und andere technische Materialien geschult ist, um rund um die Uhr schnelle Antworten und einen hochgradig personalisierten Support-Service zu bieten.

Wie sieht Ihre Fünf-Jahres-Prognose für die sich ständig weiterentwickelnde globale Medienlandschaft aus, insbesondere im Hinblick auf die Cloud?

Alex Keighley: Obwohl ich nicht immer der Meinung bin, dass die Cloud die beste Lösung für alle Broadcast-Unternehmen ist, wird die Umstellung auf die Cloud entscheidend dazu beitragen, wie Inhalte produziert, verwaltet und über verschiedene Plattformen und Regionen verteilt werden. Letztendlich glaube ich, dass die Cloud, wenn sie richtig genutzt wird, unseren Kunden viele Vorteile bieten kann, nämlich Kosteneffizienz, Flexibilität und optimierte und vereinfachte Arbeitsabläufe.

Die Zukunft der Medienbranche ist vielversprechend, aber die jüngsten globalen makroökonomischen Veränderungen stellen uns vor große Herausforderungen. Da traditionelle Vertriebskanäle wie Kabel oder Satellit zunehmend Konkurrenz erhalten durch OTT-Dienste, haben ehemals erfolgreiche Medienunternehmen Schwierigkeiten, ihre Einnahmen auf der Grundlage ihrer alten Geschäftsmodelle zu halten. Daher sehe ich eine starke Diversifizierung und Versuche, neue Geschäftsmodelle einzuführen, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Ich glaube, dass die Zukunft sowohl für etablierte als auch für neue Akteure aufregend ist, und ich freue mich darauf, unsere Kunden bei den nächsten Schritten ihrer Entwicklung im Bereich der Rundfunkmedien zu unterstützen.