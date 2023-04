Akamai mit neuem Premium-Service

Das Cloud-Unternehmen Akamai zeigt sein neues Premium-Serviceangebot zur NAB — und aktualisierte sein Managed Security Service-Programm.

Untersuchungen von Akamai stellen einen extremen Anstieg von Cyber-Angriffen fest, das hat das Unternehmen auch in einem Bericht (State of the Internet: »Der Feind vor den Toren«) aufgelistet.

Die besonders betroffenen Finanzdienstleister mussten sich 2022 etwa mit einem Anstieg von Attacken auf Web-Anwendungen und APIs um 257 % auseinandersetzen. Zudem wuchsen Bot-Aktivitäten um 81 % und Denial-of-Service-Angriffe um 22 %. Da aber die gesamte Broadcast-Branche sich in Richtung Cloud bewegt, muss man davon ausgehen, dass auch hier in Zukunft mehr passieren wird.

»Unternehmen auf der ganzen Welt haben Schwierigkeiten, sich gegen ausgeklügelte Cyber-Angreifer zu verteidigen, die Chaos stiften und die Geschäftskontinuität stören wollen«, so Roger Barranco, Vice President of Support Services bei Akamai.

Der Kundenforderung nach höherer Sicherheit und verbessertem Service folgt Akamai nach eigenen Angaben »in Zusammenarbeit mit unseren Kunden im engen Kontakt mit hochqualifizierten, proaktiven Cyber-Sicherheitsexperten.« Dazu tragen neue Funktionen zur proaktiven Überwachung und schnelleren Reaktion auf Cyberangriffe bei. Den Kunden steht mehr direkte Hilfe durch Sicherheitsexperten bei reduzierten Kosten zur Verfügung, so Akamai.

Aktualisierung der Managed Security Services

Zu den neuen Features der Managed Security Services gehören nach Angaben von Akamai:

Intensivere Betreuung: Technische Beratungstermine mit Engagement- und Support-Delivery-Managern sind ohne zusätzliche Kosten inbegriffen.

Technische Beratungstermine mit Engagement- und Support-Delivery-Managern sind ohne zusätzliche Kosten inbegriffen. Gleicher Preis, höherer Mehrwert: Der grundlegende Paketpreis bleibt gleich. Die Preise für zusätzliche mit App & API Protector mit Advanced Security Management (AAP/ASM) verwaltete Richtlinien, für jeden mit Bot Manager Premier (BMP) verwalteten Endpunkt und für jede verwaltete Page-Integrity-Konfiguration (PI) wurden gesenkt.

Der grundlegende Paketpreis bleibt gleich. Die Preise für zusätzliche mit App & API Protector mit Advanced Security Management (AAP/ASM) verwaltete Richtlinien, für jeden mit Bot Manager Premier (BMP) verwalteten Endpunkt und für jede verwaltete Page-Integrity-Konfiguration (PI) wurden gesenkt. Mehr Unterstützung: Support bei der Konfiguration außerhalb der Geschäftszeiten, Plätze für die Akamai University und vierteljährliche Geschäftsprüfungen für Kunden sind enthalten.

Premiumservice im Security Operations Control Center (SOCC)



Der SOCC-Premium-Service bietet den Kunden einen priorisierten Eskalationspfad. Der Service steht seit dem 6. April zur Verfügung und beinhaltet: