Konferenzprogramm der ISE 2024

Das Konferenz- und Sitzungsprogramm der ISE erstreckt sich über vier Tage und bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.

Smart Building-Konferenz: Den ROI von intelligentem Bauen verstehen

Dienstag, 30. Januar | 10:30 – 16:30 – Ort: CC5.1

Unter dem Vorsitz von Bob Snyder, Chefredakteur von Channel Media Europe, wird auf dieser ganztägigen Konferenz eine Reihe von Fallstudien zu intelligenten Gebäuden und Präsentationen von Anbietern der neuesten Technologien und Lösungen für intelligente Gebäude, intelligente Häuser und intelligente Büros vorgestellt.

Bob Snyder, Konferenzvorsitzender und Chefredakteur von Channel Media Europe, kommentiert: »Jeder Integrator, der in der gebauten Umwelt arbeitet, sollte an der Smart Building Conference auf der ISE 2024 teilnehmen. Wir sind die Vorreiter der gebauten Umwelt, und Sie werden einige der führenden Vordenker der Branche treffen. Sie werden zum Beispiel eine Diskussionsrunde zum Thema ‚The ROI of Smart Buildings‘ genießen, die von Matthew Marson, Managing Director, EMEA Advisory bei JLL Technologies, moderiert wird, und von AV-Unternehmen, die bereits dabei sind, etwas über die Möglichkeiten für Master-Systemintegratoren hören. Ich freue mich auch auf Dan Drogman, CEO von Smart Spaces, der über ‚Die 10 besten intelligenten Gebäude, die ich kenne‘ spricht.«

Kontrollraum-Gipfel: Sicherung der Zukunft

Dienstag, 30. Januar | 10:30 – 14:30 | Ort: CC5.2

Branchenexperten, Zulieferer und Fachleute werden gemeinsam mit dem Konferenzvorsitzenden Chris Dreyfus-Gibson Strategien zur Sicherung der Infrastruktur und des Betriebs von Kontrollräumen sowie zur Schaffung einer vielfältigen und effektiven Belegschaft erkunden.

Chris Dreyfus-Gibson, Vorsitzender der Konferenz, kommentiert: »Ich freue mich sehr, dass der 2024 Control Rooms Summit die Möglichkeit bietet, diese beiden wichtigen Themen zu erforschen: Cybersicherheit und Talente. Wir werden von Branchenexperten begleitet, die ihre Fallstudien und Erfahrungen teilen werden. Dieser Gipfel wird unser interaktivster sein, da das Publikum zu einer großen Expertenrunde wird.«

Smart Home Technologie-Konferenz

Dienstag, 30. Januar – Freitag, 2. Februar | 10:30 – 16:30 – Ort: CC1-Suite

Die Cedia bietet im Rahmen ihrer Konferenz fast 60 Stunden an Kursen an, die Themenbereiche wie technische Installation und Design, Business Excellence und Zukunftstrends abdecken; alles durch die Linse der Integration von Heimtechnologie.

Daryl Friedman, Cedia Global President und CEO, kommentiert: »Diese Konferenz wird sich mit verschiedenen Themenbereichen befassen, die die Integration von Haustechnik erforschen. KI und Cybersicherheit werden die Hauptthemen des viertägigen Programms sein.«

Europäischer / Lateinamerikanischer AV-Gipfel

Dienstag 30. Januar – Mittwoch 31. Januar

Der europäisch-lateinamerikanische AV-Gipfel bringt Regierungsvertreter, Vordenker und Branchengrößen zusammen, um das Verständnis zu fördern, Verbindungen zu stärken und Innovationen über Kontinente hinweg anzustoßen.

Mateu Hernández, Vorsitzender des Gipfels und CEO von Barcelona Tourism, kommentiert: »Begleiten Sie uns auf dieser bemerkenswerten Reise, die Grenzen überschreitet, das Potenzial für bahnbrechende Kooperationen aufzeigt und einen neuen Standard für AV und digitale Innovation setzt.«

Digital Signage Summit: Beyond Pixel – Eine ganzheitliche Sicht auf Digital Signage

Mittwoch, 31. Januar | 10:30 – 14:30 | Ort: CC5.1

Unter dem Vorsitz von Florian Rotberg von invidis Consulting wird der Summit die Einsatzszenarien von Displays, ortsabhängigen LEDs und Projektoren mit Effekten, die von den unmittelbaren physischen Räumen und dem Publikum abhängen, untersuchen.

Florian Rotberg, Conference Chair und Geschäftsführer von invidis Consulting, kommentiert: »Die wichtigsten Themen, die wir während der DSS ISE 2024 diskutieren werden, sind die disruptiven Entwicklungen in GenAI, IT-Security und die schnell wachsende Relevanz von Nachhaltigkeit und Software innerhalb der Digital Signage Industrie.«

Content Production and Distribution Summit: Brands: Die neuen Fernsehsender

Mittwoch, 31. Januar | 10:30 – 17:00 | Ort: CC5.2

In seinem zweiten Jahr wird der Gipfel unter dem Vorsitz von Ciarán Doran die Strategien und Technologien für die Erstellung, Verwaltung und Verbreitung von Videoinhalten für Werbe- und Informationszwecke untersuchen.

Ciarán Doran, Konferenzleiter und Geschäftsführer von Deep Blue Sapphire Limited, kommentiert: »Die neue Art von AV-Broadcastern kommuniziert direkt mit Millionen von Verbrauchern und Käufern, die nicht mehr durch Geografie oder Technologie, sondern nur noch durch ihre Vorstellungskraft eingeschränkt sind. Wir werden untersuchen, wie Kreativität und neue Technologien jetzt kombiniert werden, um neue Methoden zu bieten, um nicht nur Material zu erstellen und an die Verbraucher zu verteilen, sondern sie auch zu engagieren und zu begeistern.«

Smart Workplace Summit: Die neuen Herausforderungen angehen

Mittwoch 31. Januar – Donnerstag 1. Februar | 15:30 – 18:00 | Ort: CC5.1

Der Konferenzvorsitzende und ehemalige Operations Manager von Google, Gary Keene, und seine Gäste werden sich mit einer Reihe von neuen Herausforderungen befassen, darunter Cybersicherheit, die Nutzung und die Ethik von KI, zweckorientiertes Design, integratives Design und Umwelt-Benchmarking.

Gary Keene, Vorsitzender der Konferenz und ehemaliger Operations Manager bei Google, kommentiert: »Wir werden uns mit einer Reihe von aufkommenden Herausforderungen bei der Gestaltung und Verwaltung von AV in Gebäuden und auf dem Campus befassen, darunter Cybersicherheit, der Einsatz und die Ethik von KI, zweckorientiertes Design, integratives Design und Umwelt-Benchmarking.«

Bildungstechnologie-Gipfel: Menschen in einer digitalen Welt ausbilden

Donnerstag, 1. Februar | 10:30 – 14:30 | Ort: CC5.1

Das Gipfeltreffen unter der Leitung des Konferenzvorsitzenden und Beraters von 1EdTech und Eunis, Gill Ferrell, wird sich mit dem »Wie» und »Warum» befassen und Einblicke in die Zukunft des kritischen Einsatzes von Technologie für Bildungserfahrungen bieten.

Gill Ferrell, Konferenzvorsitzende und Beraterin bei 1EdTech und Eunis, kommentiert: »Im letzten Jahr haben wir eine explosionsartige Entwicklung neuer KI-gestützter Tools erlebt, aber auch vertraute Tools, die durch die Anwendung von Daten und maschinellem Lernen noch leistungsfähiger wurden. Das Gipfeltreffen bringt Experten zusammen, die in der Lage sind, über den Markthype und die Angst vor dem Unbekannten hinauszublicken, um einen realistischen Blick darauf zu werfen, wie die neuesten innovativen Technologien zur Verbesserung des Lernens beitragen können.»

Live-Events-Gipfel: Neue Lösungen für neue Herausforderungen

Donnerstag, 1. Februar | 10:30 – 14:30 | Ort: CC5.2

Der Vorsitzende und TPi-Redakteur Stew Hume wird sich zusammen mit führenden Experten wie dem Team von Celestial auf die Herausforderungen und die Evaluierung neuer Lösungen für die Live-Event-Branche konzentrieren.

Stew Hume, Konferenzleiter und TPi-Redakteur, kommentiert: »Das Ziel ist es, zu untersuchen, wie neue Technologien dazu beitragen können, Produktionen in Zukunft zu verändern. Wir freuen uns, dass wir das Team von Celestial einladen konnten. Als einer der Vorreiter bei großen Drohnenshows im Freien wird das Team darüber sprechen, wie diese Lösung bei einigen großen Live-Events wie dem Eurovision Song Contest und der Secret Garden Party in diesem Jahr eingesetzt wurde. Es wird zwei Panels geben, in denen über einige der wichtigsten Entwicklungen in der Welt von Video und Audio gesprochen wird und darüber, wie wir beginnen, einige große Auswirkungen der technologischen Innovationen zu sehen, die während der Pandemie stattgefunden haben.«

Workshop zur Nachhaltigkeit

Freitag, 2. Februar | 10:30 – 14:30 | Ort: C1.1

Neu für 2024 präsentiert die Cedia eine exklusive Konferenzsitzung, die sich mit den globalen Problemen des Klimawandels, des Naturverlusts und der sozialen Widerstandsfähigkeit innerhalb unserer Branche befasst. Tauchen Sie ein in die Komplexität, sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung zu sein.

Simon Brown, Moderator und Vorsitzender, kommentiert: »Es ist großartig, im 20. Jahr der ISE dabei zu sein und mit den Unternehmen an einem Thema zu arbeiten, das meiner Meinung nach die größte Chance für die nächsten 20 Jahre darstellt. Wir werden die Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit nachhaltigem Unternehmenswachstum und Innovation erkunden und uns überlegen, wie man Gewinne erzielen und gleichzeitig einige der Probleme der Welt lösen kann, anstatt sie zu verursachen. Der Workshop wird interaktiv gestaltet, indem wir mit Branchenkollegen zusammenarbeiten, von Beispielen lernen und herausgefordert werden, zu überlegen, was für Ihr Unternehmen möglich ist.«

Tech-Talks

Dienstag 30. Januar – Donnerstag 1. Februar | 11:00 – 14:30 | Ort: Halle 4, ISE-Bühne

Die kostenlosen englischsprachigen Tech Talks bieten den Besuchern die exklusive Gelegenheit, von einer Reihe von Kuratoren zu hören, die über die Trends in der AV-Branche und eine Reihe von technologischen und kreativen Innovationen sowie über Best-Practice-Entwicklungen für Unternehmen sprechen.