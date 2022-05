Lang AG stellt bei der ISE in Barcelona aus

Derzeit findet in Barcelona die AV-Messe ISE statt. Die Lang AG stellt dort ihre Neuheiten aus.

Die ISE2022, eine Messe für AV und Systemintegration, findet in diesem Jahr wieder in Präsenz statt. »Auch in diesem Jahr präsentieren wir wieder überzeugende innovative Highlights aus den Produktbereichen LED, Projection und Image Processing. Ein Hauptaugenmerk legen wir dabei diesmal auf den Bereich der LED. Neben den Produkthighlights auf unserem Stand kann ich nur jedem Besucher empfehlen, sich von der ISE Immersive Art Experience in Halle 2 (2T500) und dem Mapping am Plaza de España, bei dem wir die Fira de Barcelona in ein Kunstwerk verwandeln, begeistern zu lassen«, betont Peter Mathia, CEO der Lang AG.

LED

Die Produkthighlights aus dem LED–Bereich bestehen aus Jupiter und Venus. Beide Produkte stehen für hohe Auflösungen und enorme mechanische Robustheit, so der Anbieter. Grund dafür ist der Einsatz von IMD (Integrated Matrix Device) LEDs. Daher eignen sich diese Produkte besonders für den Einsatz im Vermietbereich, so die Lang AG. Durch die leichte beidseitige Zugänglichkeit seien sie auch für die Integration ideal einsetzbar.

Jupiter bietet bei einem Pixelabstand von 1,5 mm eine unerreichte Helligkeit in diesem Segment von 1000 Nit. Dank Dynamic Calibration, einem Brompton Tessera–Feature, sind dynamisch bis zu 1.200 Nit möglich.

Bei Venus wurden nicht nur hochwertige Komponenten ausgewählt und die Ansteuerelektronik optimiert, sondern auch innovative Technologie angewandt, erläutert der Anbieter. Venus nutzt

demnach die Flip–Chip–Technologie. Dadurch erreicht das Produkt mit einem Pixelabstand von 1,2 mm nicht nur eine außerordentlich hohe Helligkeit von 1.500 Nit, die weit über der von vergleichbaren

Produkten liegt, sondern auch eine vergleichbar gute Effizienz, so die Lang AG. Mit weniger Leistung kann hier die gleiche Helligkeit erzielt werden.

Ein solchermaßen effizienz–basierter Produktaufbau wird am

Messestand der Lang AG zu sehen sein, erläutert das Unternehmen.

Image Processing

Im Bildverarbeitungsbereich zeigt die Lang AG das Bildmischersystem Kairos von Panasonic als eines von vielen Highlights. Es ist nach Einschätzung des Ausstellers ein bahnbrechender Fortschritt im Bereich der Bildmischer. Bedingt durch seine IT– und GPU–basierte Architektur unterscheidet sich Kairos demnach grundlegend von bekannten FPGA–basierten Systemen. Daher bringt Kairos ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit mit.

Neben der Unterstützung von Baseband-Signalen wie SDI und HDMI integriert sich Kairos als natives IP–System nahtlos in unkomprimierte SMPTE 2110 Netzwerke (Beispiel für den Einsatz von Kairos).



Projektion

Bei den Projektoren sticht aus Sicht der Lang AG besonders der neue PT–RQ25K Projektor von Panasonic heraus. Mit einem vergleichsweise geringen Gewicht von 35 kg bietet das Produkt eine hohe Flexibilität bezüglich der Anwendungsbereiche. Zudem verliert der Projektor durch die kompaktere Größe im Vergleich zu anderen Produkten keine Leistungskraft und besticht mit einer Helligkeit von 20.000 ANSI–Lumen.