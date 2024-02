ISE 2024 bricht alle Rekorde auf der Jubiläumsmesse

Die ISE zog 73 891 Besucher aus 162 Ländern an – ein Rekord seit der Gründung der Messe in Genf im Jahr 2004.

Die Integrated Systems Europe 2024 war die erfolgreichste Ausgabe in ihrer 20-jährigen Geschichte. Am Mittwoch (31. Januar) zählte die Messe 51.617 Besucher, die höchste Zahl, die jemals an einem einzigen Tag verzeichnet wurde, und übertraf damit den bisherigen Rekord um fast 22 %.

Die Gesamtzahl der Registrierungen belief sich auf 95 396 mit 127 627 Besuchen an den vier Tagen. Die Besucherzahl am Freitag lag bei 24 528, ein Rekord für die Messe, seit sie zu einer viertägigen Veranstaltung geworden ist.

Neben der rekordverdächtigen Auslastung der Hotels, Bars und Unterhaltungseinrichtungen der Stadt meldeten die Aussteller einen beispiellosen Ansturm auf die Stände der größten ISE-Messe aller Zeiten.

Die Messe verzeichnete zudem auch die höchste Ausstellerzahl (1.408) und die größte Ausstellungsfläche (82.000 Quadratmeter netto).

Aussteller aus der ganzen Welt präsentierten Lösungen, die von Display-Technologien und immersiven Audiosystemen bis hin zu intelligenten Automatisierungs- und kollaborativen Kommunikationstools reichten.

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, kommentiert: »In der 20-jährigen Geschichte der ISE haben wir die transformative Kraft von Innovation und Zusammenarbeit innerhalb unserer Gemeinschaft erlebt. Die ISE 2024 spiegelt nicht nur die Spitzentechnologien wider, die unsere Branche prägen, sondern ist auch ein Zeugnis für den beständigen Geist der Kreativität und Kameradschaft. Während wir diesen Meilenstein feiern, freuen wir uns zusammen mit unseren Miteigentümern Avixa und Cediea darauf, unser Engagement als globale Plattform für Branchenexperten fortzusetzen.«

Die Bildungskomponente der ISE 2024 war ebenfalls sehr präsent. Die Konferenzsitzungen, Workshops und Keynote-Präsentationen der mehrfach mit dem Academy Award ausgezeichneten Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy und der Digitalkünstler Jeroen van der Most und Sofia Crespo wurden so zusammengestellt, dass sie wertvolle Einblicke in neue Trends, Marktdynamik und technologische Durchbrüche bieten.

Redner teilten in den Konferenzen und auf den Ausstellungsbühnen ihr Fachwissen zu Themen wie künstliche Intelligenz in der AV, nachhaltiges Design und die Zukunft der Fernzusammenarbeit. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich in sinnvolle Diskussionen einzubringen und umsetzbares Wissen zu erlangen, um in der sich schnell entwickelnden Branche die Nase vorn zu haben.

Die ISE kehrt vom 4. bis 7. Februar 2025 nach Barcelona zurück.