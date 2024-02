Sportcast verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Josef Nehl

Der Vertrag von Josef Nehl als Geschäftsführer der DFL-Tochterfirma Sportcast GmbH ist um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2027 verlängert worden.

Der 62-jährige ehemalige Bundesliga-Spieler und studierte Diplom-Kaufmann leitet die Sportcast GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der DFL GmbH, bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2006 als Geschäftsführer. Außerdem fungiert er als Gesellschaftsvertreter der DFL in der DFB Schiri GmbH sowie als stellvertretender Vorsitzender im Beirat der Sportcast-Beteiligungsgesellschaft TVN Live Production GmbH.

Steffen Merkel, Geschäftsführer der DFL GmbH und Vorsitzender des Sportcast-Aufsichtsrats: »Josef Nehl genießt großes Vertrauen in der gesamten DFL-Gruppe und ist mit seiner Erfahrung und Kompetenz der Richtige, um die Sportcast durch die anstehenden Herausforderungen zu steuern. Wir haben im Zuge der aktuellen Medienrechte-Ausschreibung das Medienprodukt der Bundesliga und 2. Bundesliga erneut weiterentwickelt, und ich bin überzeugt, dass er mit seinem Team weiter für höchste Qualität und starke Innovationen sorgen wird. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.«

Josef Nehl: »Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und darauf, auch die kommenden Jahre gemeinsam mit einem großartigen Team zu gestalten und weiter zu wachsen.«

Die Sportcast mit Sitz in Köln gehört mit mehr als 12.500 Liveproduktionen zu den weltweit größten Produktionsfirmen im Sportmedien-Bereich. Als Host Broadcaster erstellt sie das Basissignal unter anderem bei allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga, der Relegation und beim Supercup sowie seit der Saison 2008/09 auch bei allen Begegnungen des DFB-Pokals. Zudem koordiniert Sportcast die Kontribution und internationale Distribution des Basissignals an nationale und internationale Rechteinhaber für die Ausstrahlung in mehr als 200 Ländern. Hierzu hatte Sportcast die Tochtergesellschaften HD Sat Com GmbH und Livecast GmbH gegründet. Die beiden Firmen sind zwischenzeitlich in der TVN Live Production GmbH aufgegangen, welche im Joint Venture mit der TVN Group geführt wird. Außerdem betreibt Sportcast mit dem »DFL Media Hub« die größte Fußball-Bewegtbilddatenbank der Welt.