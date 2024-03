News: Kurz und knackig – KW 13/2024

Seit einiger Zeit bombardiert der größte Kabelnetzbetreiber seine Kunden mit Aufforderungen zum Abschluss eigener Verträge. Im Vorfeld des Falls der Mietbindung von Kabelanschlüssen am 1. Juli beginnt Vodafone bereits jetzt mit Abschaltungen in einzelnen Regionen. Um in den nächsten zwei Jahren 400 Mio. € zu sparen, werden 2.000 der 15.000 Stellen in Deutschland gestrichen.