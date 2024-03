News: Kurz und knackig – KW 10/2024

Laut der Studie des Europarates Writers and directors of film and TV/SVOD fiction: 2015-2022 figures hat der Streaming-Boom zwischen 2015 und 2021 die Prekarität von Autoren und Regisseuren nicht gemildert: Die Zahl Beteiligter stieg schneller als die der Aufträge. Autoren/Regisseure arbeiteten pa an 1,4 Kino- bzw. Autoren an 1,7 TV-Filmen. Regisseure waren an 2,2 TV- bzw. SVoD-Produktionen beteiligt.