News: Kurz und knackig – KW 34/2024

Budgetbewusste Konsumenten in den USA bewegen sich weg von den klassischen Streamern zu kostenlosen werbefinanzierten FAST-Plattformen. Pluto, YouTube, Roku etc. nutzen 66% des TV-Publikums, so das Institut Horowitz. 53% der FAST-Nutzer reduzierten so ihre Ausgaben, während 43% zusätzlich PayTV buchten, um Sendungen vollständig sehen zu können.