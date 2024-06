News: Kurz und knackig – KW 24/2024

Odeon Cinemas, Teil des US-Konzerns AMC, mit 2.400 Kinosälen in 9 Ländern Europas, führt wieder die Top50-Liste des Branchenverbandes Union Internationale des Cinémas (UNIC) von Kinobetreibern in 38 europäischen Märkten an. In Deutschland hat die Tochter UCI 195 Säle in 22 Häusern.