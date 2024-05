DaVinci Resolve in Berlin

DaVinci Resolve geht auf Europa-Livetour und macht am 20. Juni Station in Berlin.

Während der NAB stellte Blackmagic Design DaVinci Resolve in der neuen Version 19 vor. Die Software umfasst neue KI-Tools und über 100 Funktions-Upgrades, darunter IntelliTrack Al, Ultra-NR-Rauschminderung, ColorSlice-Grading mit sechs Vektoren, Filmlook-Erzeuger FX und Multi-Source-Editing im Schnitt-Modul.

Jetzt geht der Hersteller auf Europatour und präsentiert die Software am 20. Juni in all ihrer Tiefe in Berlin.

Die Veranstaltung eignet sich für Filmemacher, Editoren, Coloristen und VFX-Künstler und für neue und erfahrene DaVinci Resolve Benutzer gleichermaßen, betont Blackmagic. Die DaVinci Resolve Livetour bietet die Gelegenheit, kreative Fähigkeiten zu verfeinern, neue Techniken zu erlernen und wertvolles Wissen von den Besten in der Branche zu lernen.

Frühbucher (bis 10. Mai) 25 €; Regulärer Ticketpreis 50 €

Veranstaltungs-Highlights

Entdecken und konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am meisten interessiert, und nehmen Sie an spannenden Vorträgen, Networking-Sessions und interaktiven Produktdemos teil.