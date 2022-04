Das Resolve-Update auf 17.4.6 unterstützt unter anderem Nikon-Raw-Material und beinhaltet das Sony IMF-Render-Preset.

Mit dem Update auf Version 17.4.6 wird DaVinci Resolve nun auch Nikon Raw unterstützen. Bei großen 3D-Renderings in Fusion auf Macs mit M1 Max-Chips soll es mehr Stabilität geben. Weitere neue Funktionen untenstehend im Überblick.

Ein größeres Update dürfte in Kürze folgen. Auf der Website kündigt der Hersteller für Ostermontag, 19.00 Uhr, das »DaVinci Resolve Cloud Update« an und will dann Neuheiten zu Postproduktion und Cloud Kollaboration verkünden.

Neu in DaVinci Resolve 17.4.6