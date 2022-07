5G-Live-Übertragungen während der Tour de France in Kopenhagen

DR und TV2 kooperierten mit Rohde & Schwarz und Qualcomm bei Live-Demonstrationen der neuen mobilen Multicast-Technologie.

Rohde & Schwarz hat eine führende Rolle bei einer spannenden öffentlichen Demonstration der neuesten Technologie für die Übertragung mobiler Inhalte gespielt: 5G Broadcast. Die Präsentation wurde von den dänischen Rundfunkanstalten DR und TV2 durchgeführt, wobei spezielle mobile Geräte von Qualcomm bereitgestellt wurden.

Die Tour de France ist das prestigeträchtigste Radsportereignis der Welt, und die Etappen des Grand Départ finden traditionell außerhalb des Landes statt. In diesem Jahr fanden die ersten drei Tage der Veranstaltung in Dänemark statt, beginnend mit einem Zeitfahren in der Hauptstadt Kopenhagen am 1. Juli.

Der gastgebende Sender TV2, der die Einschaltquoten erhöhen wollte, bot speziell zugeschnittene Inhalte über 5G Broadcast, einen neuen Standard für die Bereitstellung von Inhalten, an. Dieser Standard bietet eine breite Palette von Anwendungen, darunter lokalisierte Sendungen, öffentliche Sicherheit und IoT-Bereitstellung. Der Vorteil besteht darin, dass die Inhalte nicht über eine große Anzahl von Einzelverbindungen gestreamt, sondern an Geräte übertragen werden, die nicht einmal eine SIM-Karte benötigen, um sie zu empfangen.

Für die TV2/DR-Demonstration wurde ein Rohde & Schwarz TMU9evo UHF-Sender mittlerer Leistung verwendet, der in Kopenhagen für das Projekt installiert wurde. Die Inhalte wurden von TV2 im Rahmen seiner Hostbroadcasting-Produktionen vorbereitet. Die Zuschauer sahen die Live-Übertragungen mit geringer Latenzzeit auf Smartphone-ähnlichen Geräten von Qualcomm Technologies.

»5G-Übertragungen sind eine aufregende neue Möglichkeit für Verbraucher, sich mit Live-Videoübertragungen zu verbinden, wo immer sie sich befinden, und tragen so zum Erlebnis und Engagement von Veranstaltungen wie der Tour de France bei«, sagte Manfred Reitmeier, VP Broadcast and Amplifier Systems bei Rohde & Schwarz. »Dies war Teil eines fortlaufenden Programms von Demonstrationen in Zusammenarbeit mit Qualcomm, um zu zeigen, was diese Technologie leisten kann, und wir sind dankbar für die Teilnahme von DR und TV2.«

Lorenzo Casaccia, VP Technical Standards bei Qualcomm Europe, fügte hinzu: »Dies war eine großartige Demonstration, wie 5G Broadcast eine neue Dimension des Fernsehens ermöglichen kann. Die Menschen haben das Rennspektakel vor ihren Augen genossen und waren gleichzeitig über ihre Mobilgeräte auf dem Laufenden – und das alles ohne die Frustration von Netzüberlastungen und mit neuen Einnahmemöglichkeiten für Fernsehsender und Inhalteanbieter.«

5G Broadcast ist ein offener Standard, der auf dem Funktionsumfang von 3GPP Release 16 aufbaut. Er bietet Netzbetreibern und Sendeanstalten die Möglichkeit, neue Kundenerlebnisse zu schaffen, darunter Pop-up-Dienste rund um Musik- und Sportveranstaltungen wie die Tour de France. Die leistungsstarken, hochmastigen Free-to-Air-Dienste bieten auch ein großes Potenzial für öffentliche Informations- und Sicherheitsnachrichten.

Sie sind nicht auf die Live-Übertragung und die lineare Videoübertragung beschränkt: Sie bieten eine völlig neue Palette von Geschäftsmodellen für die Übertragung von Inhalten oder Daten an eine große Zahl von Empfängern, ohne das reguläre zellulare 5G-Mobilfunknetz zu beeinträchtigen. Dazu gehört auch die Verteilung von IoT-Daten, wie aktualisierte Karten oder Verkehrsinformationen an autonome Fahrzeuge und GPS-Empfänger.

Der folgende LinkedIn-Post zeigt im Video das 5G-Setup in Dänemark.