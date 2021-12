Fairlight bei France 3

France Télévisions hat seine Audio- und Videopostproduktion mit einer auf Fairlight basierenden Digital Audio Workstation (DAW) aufgerüstet.

Mit Unterstützung von Magic Hour, einem in Paris ansässigen Anbieter für audiovisuelle Produkte, hat der Sender in 24 regionalen Nachrichtenzentralen Frankreichs 31 Fairlight Advanced Audio Konsolen mit je zwei Modulbuchten installiert.

»Die Vorgabe der Ausschreibung war, in unseren 24 Nachrichtenredaktionen mittels On-Air-Continuity einen flüssigen und rasanten Produktionsworkflow für die regionalen Nachrichten zu gewährleisten«, so Gregory Vital, Leiter der Ingenieurs- und Technikabteilung.

Weiter sagt er: »Die bisherige Lösung war nicht mehr zweckmäßig. Sie benötigte einiges an zusätzlichem Arbeitsaufwand, der sich nicht mehr rechnete.«

Für den Einsatz an verschiedenen Standorten arbeiteten die Technik- und Support-Teams von France Télévisions eng zusammen und testeten die Fairlight Hardware und Software mit Unterstützung von Blackmagic Design ausführlich in simulierten Umgebungen.

Vital zufolge wurde angesichts der umfangreichen Workflow-Automatisierung ein zukunftssicheres Audio- und Video-Toolset benötigt, das sich nahtlos in bestehende Pipelines für das Medien- und Produktions-Asset-Management des Senders im gesamten Nachrichtenbetrieb integrieren ließ.

»Mit Fairlight konnten wir alle unsere unmittelbaren Anforderungen erfüllen und waren auch für künftige 4K-Workflows gewappnet. Dank Zugriff auf die API von DaVinci Resolve konnten wir Fairlight zudem schnell und zuverlässig in unsere bestehenden Systeme und die Workflow-Automatisierung einbinden, was unseren Operatoren einen reibungslosen Übergang ermöglichte.«

Für den Import von Material für die Nachrichtensendungen gibt es zwei verschiedene Abläufe. Beide sind so automatisiert, dass sie API-Anfragen von iMedia an DaVinci Resolve senden. Dabei dienen Python-Skripte zum Erstellen und Laden von Arbeitssitzungen aus Vorlagen. »Für die Ausgabe-Workflows können wir AAF- bzw. MXF-Dateien oder reinen Ton über entsprechende Presets ausliefern«, erklärt Soundboard-Operator Pascal Arnold.

France Télévisions war auch von dem hohen Qualitätsstandard der Fairlight Bedienoberflächen beeindruckt. »Sie ermöglichten unseren Operatoren den direkteren Zugriff auf wichtige Funktionen und Bedienelemente wie bspw. den EQ. In Nachrichtenredaktionen, wo man schnell on air gehen muss, ist das entscheidend«, erklärt Amandine Doucet, Projektmanagerin für AV.

Der leitende Projektingenieur Antoine Flinois meinte zudem: »Es ist ungemein nützlich, modulare Konsolen zu haben, die man in bestehendes Mobiliar oder in die Blackmagic Design Chassis integrieren kann. So konnten wir sie in verschiedenen Tonmischumgebungen verwenden.«

Auch die Ergonomie des Fairlight Desktop Audio Editors lobte der Ingenieur für IP-Anwendungen, Kamel Founas, als echten Vorteil. »Ist das Mischpult einmal richtig konfiguriert, können die Operatoren den Mischprozess mithilfe zahlreicher Kurzbefehle und Makros beschleunigen. Ein großes Plus für Nachrichten-Workflows.«

Um aktuelle und neue Mitarbeiter anzulernen, wurde Schulter an Schulter mit der France Télévisions Université ein spezielles, zertifiziertes Trainingsprogramm implementiert. »Zusammen mit dem Hersteller und Händler haben wir eine Schar zertifizierter Fairlight-Superuser hervorgebracht«, erklärt Vital. »So lassen sich nicht nur interne Schulungen wirksam unterstützen, sondern auch auf regionaler Ebene Eigenständigkeit und Arbeitstempo garantieren.«

Die offenen Nutzungsrechte von DaVinci Resolve haben die Sendeanstalt maßgeblich dazu bewegt, Fairlight zu implementieren. »Durch die Integration einer modernen und offenen Plattform haben wir im Fall von erneuerungsbedürftigen Systemen mehr Auswahl ohne Probleme mit der Kompatibilität«, sagt Vital.

Vital resümiert: »In weniger als 18 Monaten integrierten wir Fairlight in unsere Arbeitsabläufe, schulten 190 User und nahmen die Geräte in 24 Zentren in ganz Frankreich in Betrieb, und das inmitten von Covid-19.«

»Entscheidend für diese Projektausschreibung war, dass wir die Fairlight Konsolen für das Roll-out in allen 24 Regionen innerhalb kürzester Zeit liefern konnten«, resümierte Tim Siddons, Vertriebsleiter bei Blackmagic Design. »In enger Zusammenarbeit mit Magic Hour, unserem autorisierten Fairlight Reseller in Paris, konnten wir die Vision von France Télévisions in allen Regionen pünktlich und budgetgerecht umsetzen.«