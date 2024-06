Martyn Edwards übernimmt Chefposition für den Nahen Osten

EMG / Gravity Media ernennt neuen General Manager für die Region Naher Osten und kündigt neuen Regional-CEO an.

Bei dem Dienstleister für Live-Produktionen soll Edwards »maßgeblich an der Harmonisierung der Abläufe, der Förderung von Synergien und der Leitung strategischer Initiativen im gesamten Nahen Osten« mitwirken, teilt das Joint Venture mit. Er kam 2015 zu EMG und fungierte seit 2022 als Projektleiter. Er kann auf mehr als 20 Jahre umfassende Erfahrungen in der Branche und eine Fülle von Kenntnissen und Fachwissen in den Bereichen Produktionsmanagement und technische bzw. ingenieurtechnische Umsetzung verweisen. Er folgt dem Interims-CEO Peter Bates.

Für Juli 2024 wird eine weitere Personalie angekündigt: Jamie Hindhaugh wird als regionaler CEO Verantwortung für die Geschäfte in Großbritannien, den USA, Australien und im Nahen Osten übernehmen. Er war zuletzt bei Warner Discovery als Vizepräsident für Content und Host Broadcasts verantwortlich.

Bereits Anfang Mai war die Verpflichtung von Charlie Cubbon als Chief Operating Officer bekannt gegeben worden. Auch er kommt von Warner Discovery, wo er als Vizepräsident zuletzt für die strategische Planungen für Großbritannien und Irland zuständig war.

Zusammenschluss im Januar

Durch den im Januar 2024 bekannt gegebenen Zusammenschluss von EMG und Gravity Media entstand eines der weltweit größten Häuser für AV-Technologie und –Produktion. Das Venture kann u.a. mehr als 100 Übertragungswagen und Flypacks sowie 40 Studios und Produktionseinrichtungen in Europa, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten sowie in Australien aufbieten. 2.000 Beschäftigte und ein Netzwerk von Freiberuflern sind in über 30 Niederlassungen in 12 Ländern tätig.

EMG / Gravity Media ist u.a. für die Fußballverbände Uefa und Fifa, für die Olympischen Spiele, die Tour de France und zahlreiche weitere hochkarätige Liveproduktionen in den Bereichen Sport, Entertainment und Event (u.a. die Krönung von Charles III.) tätig.