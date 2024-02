EMG / Gravity kündigt neues Führungsteam an

EMG / Gravity Media hat die Besetzung von Schlüsselpositionen im Executive Leadership Team bekannt gegeben, die alle Länder und Funktionen der Gruppe repräsentieren.

Die Ernennungen folgen auf die jüngste Nachricht über die Fusion der Gruppe, aus der eines der größten und bedeutendsten Unternehmen für Rundfunktechnologie und -produktion der Welt hervorgegangen ist.

Warwick Lynch wurde zum Chief Financial Officer, Stéphane Vermersch zum Chief Transformation and M&A Officer und Sean Seamer zum Chief Commercial & Strategy Officer ernannt. Darüber hinaus werden Peter Bates, Bart De Maeyer und Bruno Gallais als Regional CEOs die Teams von EMG / Gravity Media in wichtigen Gebieten leiten. Gemeinsam mit dem Global CEO der Gruppe, Shaun Gregory, wird das Executive Leadership Team die kontinuierliche Bereitstellung eines unvergleichlichen Angebots an Mediendienstleistungen und Lösungen für globale Kunden sicherstellen.

Als neuer Chief Financial Officer übernimmt Warwick Lynch die Verantwortung für die Finanzstrategie der kombinierten Gruppe. Zuvor war Lynch CFO von Gravity Media. Lynch wird für das Management der Finanzaktivitäten verantwortlich sein, einschließlich der Finanzplanung und -berichterstattung sowie des Kapitalmanagements. Er spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherung der finanziellen Stabilität des integrierten Unternehmens und der Förderung eines nachhaltigen Wachstums.

Als Chief Transformation & M&A Officer soll Stéphane Vermersch EMG / Gravity Media durch eine Phase des dynamischen Wandels führen und strategische Initiativen zur Steigerung der operativen Effizienz, organisatorischen Agilität und Innovation vorantreiben. Zuvor war Vermersch CFO der EMG-Gruppe. Seine Erfolgsbilanz bei der Bewältigung komplexer Restrukturierungen macht ihn zu einem wichtigen Architekten für die Gruppe.

Als Chief Commercial & Strategy Officer soll Sean Seamer die Marktpräsenz und den Wachstumskurs des Unternehmens mitgestalten. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Geschäftsstrategie voranzutreiben, neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Business Ziele mit den Markttrends übereinstimmen. Zuvor war Seamer Präsident von Gravity Media in den USA. Seamer verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung, die er in Führungspositionen bei verschiedenen großen Sport- und Medienunternehmen gesammelt hat.

Die Position des Chief Operations Officer ist noch nicht besetzt, die Suche nach einer Führungskraft läuft derzeit.

Aus regionaler Sicht soll die Bildung von drei neuen Geschäftsbereichen die Fähigkeit der Gruppe verbessern, in allen Ländern, in denen sie tätig ist, Synergien und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Jede Region wird einen eigenen CEO haben, der das jeweilige Land im Executive Leadership Team auf der Grundlage gemeinsamer Anforderungen und Ressourcen vertritt. Für das Vereinigte Königreich, die USA, Australien und den Nahen Osten wird Peter Bates zum Interims-CEO der Region ernannt. Für die Niederlande, Belgien und Deutschland wird Bart De Maeyer zum regionalen CEO ernannt. Für Frankreich und Italien wird Bruno Gallais zum Regionalen CEO ernannt.

Alle Ernennungen sind ab sofort wirksam.