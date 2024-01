Fusion: EMG und Gravity Media

Fusion der beiden global agierenden TV-Produktionsunternehmen legt Grundstein für großes Angebot an Mediendienstleistungen und -lösungen.

Die Unternehmen EMG und Gravity Media agieren fortan unter einer gemeinsamen Firmierung. Die Fusion der beiden Anbieter von kreativen Live-Produktions- und Mediendienstleistungen wurde mit einer abschließenden Vereinbarung durch die jeweiligen Verwaltungsräte beschlossen.

Durch den Zusammenschluss der sich ergänzenden Geschäftsbereiche entsteht so eines der weltweit größten Unternehmen für Bewegtbildtechnologie und -produktion, Kundinnen und Kunden erfahren durch die Bündelung der Ressourcen ein großes Angebot an Mediendienstleistungen und -lösungen.

Das neue Unternehmen, dessen offizieller Name zeitnah bekannt gegeben wird, verfügt über beträchtliche Kapazitäten, darunter mehr als 100 Übertragungswagen und Flypacks sowie 40 Studios und Produktionseinrichtungen in Europa, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten sowie in Australien. In über 30 Niederlassungen in 12 Ländern sind künftig 2.000 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, ergänzt um ein umfassendes Netzwerk an freiberuflich Tätigen.

Die angebotenen Unternehmensservices für Produktion und Postproduktion kommen u.a. für weltweit gefragte Live-Events und Unterhaltungsprogramme zum Einsatz, darunter u.a. Sportveranstaltungen wie Uefa Euros, Fifa World Cups, Olympische Sommer- und Winterspiele, Roland Garros, ATP Tour, Giro d’Italia, Tour de France, Formula E, die V8 Supercar Championship, die Australian Open und US Open Tennis sowie für große Unterhaltungsserien und deren länderspezifischen Versionen wie etwa »The Masked Singer«, »I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!«, »The Traitors« und »Love Island«.

Die Gruppe wird von Shaun Gregory, dem derzeitigen CEO von EMG, als Global Chief Executive Officer geführt werden. John Newton, Gründer, CEO und Mehrheitsaktionär von Gravity Media, wird zum Executive Chairman der neuen kombinierten Gruppe ernannt. Sowohl Shaun Gregory als auch John Newton werden in den Hauptvorstand der neuen Gruppe einziehen und sich den bestehenden EMG-Aktionären PAI Partners, Ackermans & Van Haaren, Watchers & Co und Banijay anschließen. TowerBrook Capital Partners, das gegenwärtig eine bedeutende Beteiligung an Gravity Media hält, wird einen Anteil an der neuen Gruppe behalten. John Newton wird seinen bedeutenden Anteil an dem fusionierten Unternehmen behalten, dessen Mehrheitsaktionär PAI Partners sein wird.

John Newton, Gründer und Vorsitzender von Gravity Media, sagt: »Dies ist der richtige Zeitpunkt, um EMG und Gravity Media zusammenzuführen und ein wirklich globales Produktions- und Mediendienstleistungs-Unternehmen zu schaffen. Diese Kombination wird es uns ermöglichen, eine immer wichtigere Rolle für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter zu spielen. Gemeinsam wird die Gruppe neue Produkte und Dienstleistungen anbieten und neue Märkte erschließen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Shaun und dem gesamten Team, um dieses aufregende neue Geschäft auszubauen.«

Shaun Gregory, CEO von EMG, sagt: »Dies ist ein entscheidender Tag für die Branche, da wir zwei große Unternehmen zusammenbringen, um ein wirklich globales Unternehmen zu schaffen. Sowohl John als auch ich sind der Meinung, dass diese Branche Unternehmen mit erheblichen globalen Fähigkeiten braucht, die bereit sind zu investieren. Unsere Vision ist es, ein Unternehmen von Weltklasse zu schaffen, das neue Branchenstandards setzt und nahtlos in neue Märkte eintreten und wachsen kann. Dies ist eine fantastische Gelegenheit, die wiederum unseren Kunden die besten Lösungen und die Qualität bietet, die sie zu Recht verlangen. Wir werden in der Lage sein, in globale Plattformen, eine durchgängige Produktion und natürlich in die besten Mitarbeiter zu investieren. Wir freuen uns darauf loszulegen!«