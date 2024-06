Lawo-Konsole für belgisches Lokalradio

Der belgische Radiosender Melinda FM investierte in eine Crystal Broadcast Console von Lawo für sein mobiles Studio.

Für Sendungen aus der westflandrischen Küstenregion in und um Middelkerke setzt das Lokalradio Melinda FM den neuen Lawo-Mischer ein. Der Ersteinsatz war bei der traditionellen fünftägigen Schiffsschleusen-Kirmes (Sluze Kermesse) um Pfingsten in Middelkerke. »Es macht Spaß zu zeigen, was Lokalradio alles leisten kann«, kommentiert Chris Schoutteet, Vorstand von Melinda FM. Er hebt die Vielseitigkeit und Ausbaufähigkeit des Systems hervor, »um zum Beispiel Sendungen mit Hörerbeteiligung über Telefon oder mit Voice-over-IP-Verbindungen« zu gestalten.

»Für einen etwas höheren Anschaffungspreis« habe man ein System bekommen, »das genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist, eines, das qualitativ hochwertig, zuverlässig und ausbaufähig – und damit zukunftssicher« ist. Das sei schließlich »entscheidend für die Bindung unserer Hörerschaft an Melinda FM«. Er setzt fort: »Die intuitive Bedienung, die vielen unterstützenden Mixing-Technologien und die Flexibilität in den Workflows ermöglichen es unseren DJs, überzeugende und attraktive Sendungen zu produzieren. Und wir kennen noch längst nicht alle Möglichkeiten und Optionen, die das neue Pult bietet. Wir freuen uns darauf, dies in den nächsten Wochen herauszufinden«, schaut Schoutteet voraus.

Die Projektabwicklung übernahm Aircast, ein 2017 gegründeter unabhängiger Anbieter von Broadcast-Equipment und Tochter des Antennenherstellers Lambda Technologies. Aus Sicht von Media Solution Manager Tommy Degraeve wird die Crystal Broadcast Console »den Ansprüchen des Radiosenders an optimierte Workflows, Systemoffenheit und Zukunftsfähigkeit am besten gerecht«, was zur Empfehlung an den Kunden führte.