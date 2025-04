News: Kurz und knackig – KW 15/2025

Amazon tritt mit »Project Kuiper« gegen Elon Musks Starlink um das Internet aus dem All an. Am 9. April wurden die ersten von zunächst 3.236 Satelliten in den Orbit gebracht. Die Platzierung erfolgt zwischen 630 und 590 km Höhe. Bis Juli 2026 muss Amazon deren Hälfte in der Umlaufbahn haben, so die US-Behörden.