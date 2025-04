Video: Qvest über Zölle, Change und neue Märkte

Peter Nöthen spricht über die Herausforderungen durch US-Zölle, den aktuellen Stand bei KI, vielversprechende Marktregionen und Chancen im Consulting.

Die teilweise geplanten, teilweise schon umgesetzten US-Zölle stellen viele in der Medienbranche vor Herausforderungen. Auch Peter Nöthen, CEO von Qvest, bestätigt, dass viele Kunden verunsichert sind und wissen möchten, welche Konsequenzen das für sie hat.







Qvest analysiert derzeit deshalb intensiv Produktionsstandorte und Lieferketten, um Kunden präzise beraten zu können: Welche Länder sind mit welchen Zöllen verbunden? Welche Besonderheiten gelten für Waren aus Amerika oder Lieferungen an amerikanische Kunden? Eine zusätzliche Problematik stellen bestehende Verträge dar. »Wenn wir plötzlich Zölle zahlen müssen in laufenden Verträgen, verändert das auch die Kalkulation«, so Peter Nöthen, was natürlich viele weitere Fragen nach sich zieht.

Neben den Zollherausforderungen bleiben Künstliche Intelligenz (AI) und digitale Transformation Schwerpunktthemen für Qvest. »Ich glaube, der Peak über AI zu reden, ist jetzt erreicht«, sagt Peter Nöthen. Nun gehe es darum, wie man aus AI Mehrwerte schaffen könne.

So habe man kürzlich in die Qibb-Orchestrierungsplattform Copilot integriert (siehe News).

Besonders in den USA verzeichnet Qvest derzeit eine steigende Nachfrage im Bereich Change Management. Große Organisationen suchen Unterstützung, um ihre Mitarbeiter bei Transformationsprozessen wie der Einführung zentralisierter Newsroom-Systeme mitzunehmen, so Peter Nöthen.

Im Nahen Osten sieht Qvest vor allem in Saudi-Arabien und Katar erhebliches Wachstumspotenzial im Medien- und Entertainmentsektor.

Für die Zukunft positioniert sich Qvest verstärkt als Serviceunternehmen mit Fokus auf Consulting und Systemintegration.

.