The Show Must Go On?

Panik an den Börsen, Verdrängung in Las Vegas.

Die Medienindustrie ist Kummer gewohnt, zumindest in den vergangenen Jahren, und auch wenn der ein oder andere mehr jammert als notwendig, so scheint sich nun doch einiges zusammenzubrauen:

In Asien rauschten die Aktienkurse nach unten, der DAX brach schon morgens um 10% ein und die anderen Börsenplätze, die nun langsam aufwachen, scheinen zu folgen.

Angesprochen auf diese Entwicklung, die sich schon seit einigen Tagen angedeutet hatte, reagierten die meisten Gesprächspartner von film-tv-video.de verhalten. Die Palette der Antworten reichte von »Man wird eben verhandeln müssen« bis hin zu »Sometimes you have to go through a lot of pain«.

Eigentlich möchte man bei einer NABShow in Las Vegas Erfolge feiern und nach vorne blicken, aber ob die Verdrängungsmechanismen angesichts der aktuellen Entwicklungen auch am zweiten Messetag noch greifen, wird sich zeigen müssen.