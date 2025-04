Blackmagic: Kameraneuheiten im kurzen Überblick

Pyxis 12K, eine TV-Variante der Pyxis und neue Software Updates kündigte Blackmagic-CEO Grant Petty für die NAB an.

Pyxis 12K

Blackmagic Design hat die Blackmagic Pyxis 12K angekündigt, eine neue digitale Filmkamera mit einem 12K RGBW-Sensor im vielseitigen Pyxis-Kameradesign.

Dieses neue Modell verfügt über den gleichen Sensor wie die Ursa Cine 12K LF mit einem Dynamikbereich von 16 Blendenstufen sowie zwei CFexpress-Medienrekordern, 10G Ethernet und Blackmagic Cloud Global Sync – und das alles in einem anpassbaren Gehäuse. Die Blackmagic Pyxis 12K ist in drei Modellen erhältlich, wobei Kunden zwischen L-Mount, PL oder Locking EF Objektivanschlüssen wählen können.

Die Blackmagic Pyxis 12K wird ab Juli bei Blackmagic-Design-Händlern weltweit für 4.995 US-Dollar erhältlich sein.

Pyxis Pro Handle und Pro Grip

Eine weitere Neuheit ist der Pyxis Pro Handle und den Blackmagic Pyxis Pro Grip, zwei neue Zubehörteile, die die Blackmagic Pyxis in eine flexible Run-and-Gun-Kamera für Broadcast- und Dokumentarfilme verwandeln. Der Blackmagic Pyxis Pro Handle verfügt über einen integrierten HD-OLED-Sucher, ein Stereomikrofon, eine Start/Stopp-Taste für die Aufnahme und benutzerdefinierte Funktionstasten.

Der Blackmagic Pyxis Pro Grip ist ein Seitengriff für die Videoproduktion und verfügt über eine Zoomwippe und eine Handschlaufe für sichere und komfortable Aufnahmen. Blackmagic Pyxis Pro Handle und Blackmagic Pyxis Pro Grip sind ab Juli bei Blackmagic Design-Händlern weltweit erhältlich. Der Blackmagic Pyxis Pro Handle wird zu einem Preis von 895 US-Dollar und der Blackmagic Pyxis Pro Grip zu 119 US-Dollar erhältlich sein.

Camera Update 9.5

Das Update, das sich derzeit in Beta befindet, soll für die Cinema Camera 6K neue Funktionen bringen, darunter für den Autofokus, der künftig in einer »continuous«-Variante verfügbar sein soll, also die Schärfe auch bei bewegter Kamera auf ein Objekt halten kann. A

uch »Object Tracking Focus« und »Face Tracking Autofocus« soll dieses Update bringen.

Camera Update 9.6 und 9.7

Blackmagic plant weiter die Updates 9.6 und 9.7.

Mit 9.6 soll für Pyxis und Ursa Broadcast G2 eine Prerecord Funktion verfügbar werden.

Kameraleute sollen mit Hilfe dieser Funktion bei wichtigen Events keine wichtige Szene mehr verpassen. Die Dauer des Pre Recordings wird sich flexibel einstellen lassen.

Dieses Update 9.7 soll Pyxis Monitor Support für die Micro Studio Camera 4K G2 ermöglichen.