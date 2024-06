Größtes Segelsport-Event der Welt

Sport1 berichtet im Free TV mit täglichem Magazin von der Kieler Woche.

Die Kieler Woche zieht Jahr für Jahr Segelfans auf der ganzen Welt in ihren Bann. Sport1 zeigt das Event von Samstag, 22. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, täglich in einem Highlight-Magazin. Hierin werden die besten Szenen des jeweiligen Regatta-Tages der Kieler Woche zusammengefasst, hinzu kommen aktuelle Interviews. Till Schenk und Gerhard Leinauer moderieren. Die erste Ausgabe steht am Samstag ab 17:00 Uhr auf dem Programm.

Olympische Disziplinen im Fokus

Besonders freuen können sich Segelsportfans in Kiel nur wenige Wochen vor dem Start der Olympiawettfahrten von Marseille auf die Olympischen Disziplinen 49er und 49erFX, 470er sowie ILCA 6 und 7, die an den ersten fünf Tagen antreten.

Auch an den internationalen Klassen im zweiten Teil wird das Interesse groß sein. Packende Bilder sind zudem bei den Offshore-Wettbewerben der seegehenden Yachten garantiert, wenn es bei der Aalregatta, dem Kiel-Cup, dem Senatspreis und dem Silbernen Band um die Siegerplätze geht. Maritimer Höhepunkt der Kieler Woche ist die Windjammer-Segelparade am Samstag, 29. Juni: 70 Groß- und Traditionssegler sowie 16 Motor- und Dampfschiffe werden sich ein imposantes Stelldichein an der Küste vor Schleswig-Holsteins Hauptstadt geben.

Bis zu 4.000 Regatta-Teilnehmer_innen erwartet

Aus einer Segelregatta im Jahr 1882 hervorgegangen, ist die Kieler Woche heute das größte Segelsportereignis der Welt und gleichzeitig das größte Sommerfestival Europas. Jahr für Jahr bietet die Segel- und Festivalwoche zehn Tage lang Weltklassesport, musikalische Höhepunkte und hochkarätige Kulturangebote für jedes Alter. Damit zieht die Kieler Woche über 3,5 Millionen Besucher_innen aus mehr als 50 Nationen in die nördlichste Landeshauptstadt Deutschlands.

Hier wird der Segelsport an der Ostsee in seiner ganzen Bandbreite gefeiert – Jollen und Segelyachten ebenso wie Windjammer sind zu sehen. Auf der Innenförde und vor Kiel-Schilksee wird auch in diesem Sommer mit gut 2.000 Booten gerechnet, insgesamt gehen die Veranstalter von rund 4.000 Regatta-Teilnehmer_innen und 400 Starts aus.

Im Jahr 2023 jubelten aus deutscher Sicht unter anderem Marla Bergmann und Hanna Wille im 49erFX vor Maru Scheel und Freya Feilcke sowie dem 470er-Mixed Teams Simon Diesch/Anna Markfort, Theres Dahnke/Matti Cipra und dem Ehepaar Malte und Anastasiya Winkel aus Kiel. Auch das große Talent Ole Schweckendiek machte im olympischen Ilca 7 von sich reden.